慢性腎病是沉默的殺手 國健署8招護腎保健康

腎臟幫助人體排除毒素，對於三高（高血糖、高血脂、高血壓）民眾來說，腎臟更要好好保護，避免腎臟過濾功能不斷下降。衛福部國健署提供「護腎8招」，做好預防保健。國健署長吳昭軍也提醒，民眾可利用健康檢查，定期監測腎臟健康。

腎臟是人體重要的器官之一，主要功能是維持身體水份平衡及清除體內廢物，要想維持腎臟健康必須預防高血糖、高血壓及高血脂，控制體重避免肥胖、飲食均衡、少攝取加工食品，以及不吸菸且不濫用藥物等，才能避免腎功能損傷。

吳昭軍說，慢性腎臟病是沉默的殺手，早期通常沒有明顯的症狀，等到發現時，腎臟功能可能已經有相當程度的受損，定期健康檢查及改善維持良好的生活習慣是預防慢性腎臟病的不二法門，惟有改善會引發腎臟病的相關風險因子，才能預防腎病。

國際腎臟醫學會（ISN）與國際腎臟基金會（IFKF）共同提出「黃金護腎8招」，民眾可遵循下列原則，建立保腎健康的良好習慣：

1、健康飲食：

適當且均衡攝取6大類食物，避免大魚大肉的習慣，減少鹽份、調味料及加工食品的攝取。

2、規律運動：

每次運動約30分鐘，每週累積150分鐘以上中度身體活動，有助於維持理想體重，降低血壓和慢性腎臟病的風險。

3、多喝水：

攝取足量的水份，建議每日攝取大約2000 c.c.的水份。

4、不抽菸：

抽菸會刺激交感神經，導致血壓升高造成腎臟負擔，如您有戒菸需求，可透過國民健康署已於全國推動近2700家戒菸服務合約醫事機構（ https://ttc.hpa.gov.tw/Web/Agency.aspx ）及免付費戒菸諮詢專線（電話：0800-636363）、LINE@戒菸諮詢服務（ID:@tsh0800636363）尋求專業協助。

5、定期檢查腎功能：

透過抽血及驗尿，可了解自己是否有蛋白尿及了解自身的腎絲球過濾率指數，尤其是腎臟病高風險族群（高血糖、高血壓、高血脂、吸菸者及肥胖者）更應定期接受檢查。國民健康署免費提供40-64歲民眾每3年1次、65歲以上民眾每年1次成人預防保健服務，透過抽血及驗尿檢查，可幫助民眾掌握自己的腎功能狀況。

6、控制血糖：

糖尿病是引發腎臟損傷最主要的原因，減少攝取含糖飲料及甜食，有助於降低腎病變的風險。

7、控制血壓：

血壓高會影響腎臟血管，並導致其硬化，應每天定期測量血壓，健康成人血壓參考值應小於120／80mmHg，才可降低罹患腎臟病及心血管疾病的風險。

8、避免服用不當藥物：

長期服用非類固醇抗發炎藥物（NSAIDs）及止痛藥可能會損害腎臟，如有身體不適應尋求專業醫療協助，切勿自行亂服用西藥或中草藥偏方，以免傷害腎臟。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康