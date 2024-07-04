健保困境點值應保障每點1元？ 台大副院長指關鍵是這點

健保財務嚴峻，目前每點點值不到1元，立委陳菁徽於立法院社福及衛環委會提案「健保法」修正草案，以保障點值每點0.95元，立委蘇清泉提案保障每點1元，但經兩次黨團協商破局，明天將由立法院長韓國瑜親自主持黨團協商，醫界關注明天協商結果。

台大副院長婁培人表示，健保點值每點保障1元是醫界的希望，但就執政者來說，每點保障1元可能不容易，但應該從擴大健保總額，並針對醫院收治急、重、難、罕病人的住院費用，應保障每點1元，而急診多收治輕症病人，點值可能是0.9元等，這都可以持續討論。

「台大醫院多收治困難病人，結果把病人治療好了，但相關醫療費用還被攤扣。」婁培人說，應針對重症患者，保障健保點值每點1元。

最近，台大醫院急診壅塞已是常態，在急診候床的病人約100多人，除新冠疫情、護理人力不足等因素，也和台灣走入高齡化，常見60、70歲的長者，照顧90多歲的父母親，當身體出現不適，如癌症慢性病化、長者共病多，就送到急診就醫。健保署7月1日上路的「在宅急症照護試辦計畫」，就是希望可以降低民眾到急診就醫及急診壅塞的情形。

就健保署名單顯示，台大醫院尚未提出「在宅急症照護試辦計畫」申請。婁培人表示，台大不是不申請，而是台大做任何計畫必須謹慎，經過審慎評估、規畫，且目前都在積極規畫，兩三天前也才與家庭醫學部開會，針對相關經費、人力、空間等方向擬定計畫，「台大要做，一定是做最好的」，因此要做前會擬定好計畫，預計試辦計畫結束，成為正式計畫後，台大一定會承接。

婁培人說，急診壅塞與護理人力流失也有關係，護理人力流失，薪資是一問題，但受限於健保總額給付不足，醫院收入降低，無法提供給護理人員更好的津貼，而升遷管道相關配套不完整，也是問題，如醫師可以從住院醫師、主治醫師、主任慢慢升遷，但護理師職涯中可能都是護理師，因此，必須從制度、教育等層面進行調整。

對於，衛福部次長林靜儀昨天邀集24家醫學中心、準醫學中心舉行視訊會議，婁培人說，這是很正面的幫助，透過溝通了解醫院的真正需求，才能有真正的幫助，對於新冠疫苗、抗病毒藥物、快篩試劑等都有在持續進行。