肝癌、慢性肝病每年奪逾萬條人命 周志浩：出現不適已晚期

肝病被稱為「國病」，原因與高盛行率的B、C型肝炎有關，因肝臟反覆發炎，演變成肝硬化、肝癌。衛福部常務次長周志浩表示，肝病近年的死亡率下降，去年肝癌死亡人數7700多人，3800多人死於慢性肝炎，有下降趨勢，但仍待努力清除肝病。

周志浩說，WHO宣示2030年消除病毒性肝炎，賴清德總統提出健康台灣願景，目標要在2030年讓癌症死亡人數減少3分之1，希望全民免於肝病威脅。肝病早期通常沒有症狀，一旦出現明顯不適，大多已是晚期，呼籲民眾多善用政府提供的免費服務。

肝病防治學術基金會（肝基會）致力推廣肝病防治，在各地舉辦免費肝病篩檢，長年與7-ELEVEN合作「把愛找回來」公益募款活動。今年進一步合作推動「今年超了沒-全民腹超十年計畫」，提醒40歲以上民眾，每年都要做一次腹部超音波檢查；B、C肝帶原者，至少每半年要定期檢查。

肝病防治學術基金會總執行長楊培銘表示，過去，國人B肝帶原者約15-20%，遠高出全球平均的5%，台灣B肝感染率之高，也增加了肝癌風險。肝基會自2006年起，於7-ELEVEN門市推行「救救肝苦人」服務計畫，並於全台陸續推動免費肝病篩檢與腹部超音波檢查，希望早一步發現、治療。

今年除了推動偏鄉肝病篩檢，也規畫一條龍全方位醫療到點服務，檢查出異狀時，由專業護理師提供服務，並帶到醫療院所進一步詳細評估。楊培銘說，「今年超了沒」活動，7-ELEVEN指定門市將成為保肝衛教諮詢站，免費保肝抽血檢查、腹部超音波等健康檢查服務，增加民眾接受篩檢的可近性。

國人對肝病無感，甚至以為熬夜是導致肝病的主要原因，病毒性肝炎才是大宗。楊培銘說，肝臟是沉默的器官，等到發現症狀時已經來不及了，主動篩檢、積極追蹤、及早治療，是預防肝硬化及肝癌的關鍵。

肝病防治學術基金會董事長許金川表示，肝基會自2021年推動「全民腹超十年計畫」，腹部超音波除了揪出肝臟異常，也同時檢查腹部的膽、胰、脾、腎臟器，民眾要有自我健康管理的意識。B、C型肝炎患者只要定期追蹤及治療，都可以獲得良好控制，避免黑白人生。