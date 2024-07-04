溽暑難耐！北市半個月4人就醫 醫師：夏季普遍嚴重高溫疾病

北市6月22日發布今年首次熱浪預警通報，接著24日、26日、27日、30日及7月2日至4日陸續發布，衛生局今表示，6月22日至7月4日11時，共接獲北市醫院通報4人因高溫熱傷害就醫。台北市立聯合醫院今表示，熱中暑是夏季普遍、嚴重的高溫相關疾病，甚至可能危及生命，採取適當預防措施，可大大降低發生機率。

北市聯醫和平婦幼院區急診科主治醫師鍾稟彥指出，熱中暑發生原因多種，主要誘因是環境因素，當環境氣溫超過35°C且相對濕度較高，人體難以通過出汗降溫，增加熱中暑風險。

鍾稟彥說，自身生理因素也扮演重要角色，尤其當人體的體溫調節機制失調時，長者、嬰幼兒、慢性病患者及需長時間在戶外工作或運動者等群體更易受影響；某些藥物也可能影響體溫調節，增加熱中暑風險。

如何識別熱中暑症狀？鍾稟彥表示，早期症狀如頭暈、頭痛、噁心、皮膚發紅發熱且乾燥、心跳加快和呼吸急促，若不及時處理會迅速惡化，出現高燒（體溫超過40°C）、意識混亂、抽搐、甚至昏迷。值得注意的是，熱中暑不同於熱損傷，往往皮膚乾燥無汗，這是因為體溫調節機制已完全失效。

「預防關鍵在於採取適當措施」，鍾稟彥建議，民眾應盡量避免在最熱時段中午至下午3點外出或戶外活動，若必須外出，要確保充分補水，每15至20分鐘一次，即使不口渴也要主動飲水；穿著寬鬆、淺色、透氣衣物有助散熱。

他也提醒，可在室內使用空調或風扇保持涼爽；必須在高溫環境工作者，應調整作息，在陰涼處休息並增加頻率；長者和慢性病患者更要注意，避免暴露高溫環境中，並保持室內涼爽。

若出現疑似熱中暑情形，應立即採取緊急施救措施，鍾稟彥指出，首要是將患者移到陰涼處，脫去多餘衣物後，可用冷水淋浴、冰敷或用濕毛巾擦拭身體，迅速降溫。

鍾稟彥說，若患者意識清醒，應給予水分或運動飲料，補充體液和電解質，但不要讓他大量飲水，要是症狀嚴重或患者意識不清，必須立即撥打急救電話請求協助就醫；等待救援過程中，持續監測患者的體溫和意識狀態非常重要。