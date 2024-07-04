巨石砸斷鋼軌 台鐵：最快明恢復通車 無告警區將補強

台鐵和仁隧道南口昨天清除土石流，恢復雙線通車，今天清晨又發生巨石砸斷和仁隧道北口東正線鋼軌，電車線也受損，目前西正線採單線雙向行車、列車慢行。台鐵董事長杜微今受訪時表示，軌道及電車設備搶修需要時間，預估明天東正線才能恢復雙線通行。

杜微今出席慈濟慈善基金會公益及防救災合作備忘錄簽署儀式，會後接受聯訪時，針對今清晨巨石砸斷東正線鋼軌一事，杜微表示，今清晨6時21分工務人員回報，和仁至崇德段東正線有落石，因此即刻封鎖東正線。

杜微表示，目前西正線採單線雙向通行，並加派人員加強西正線安全維護；東正線部分，由於搶修時間須要時間，會確保在安全狀況下開通。

杜微說，據了解，落石是在東正線K48+730處，砸斷軌道及電車線設備，搶修需要時間。該處沒有在落石告警系統範圍內，但在0403花蓮地震後，都有在各地加派工務監控，事發當時現場工務人員有及時發現；事發當時沒有其他列車經過，未來針對無告警區域會做補強。

針對巨石砸斷鋼軌處沒有在落石告警範圍部分，杜微表示，針對花東地區，後續將增設鐵路沿線阻隔設備及8處告警系統，目前已規畫中，但沒有要加裝電子圍籬。

根據台鐵規畫，北迴線8處增設防護阻隔及電閘式告警設備計畫，預計今年6月底完成細部設計，今年12月底完成阻隔設施，2025年4月底完成告警系統。