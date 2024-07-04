好熱！ 高雄燈塔40.7度極端高溫 花蓮玉里也有37.1度
根據中央氣象署觀測資料顯示，高雄市「高雄燈塔」今天上午11時2分出現40.7度高溫，其次是花蓮縣玉里37.1度，而台北市社子、高雄市內門、台南市佳里也有37.0度。
氣象署表示，今、明兩天各地及金門、馬祖為晴到多雲且高溫炎熱，尤其明日大臺北地區有局部37度以上高溫發生的機率；東南部地區及恆春半島、澎湖有零星短暫陣雨，午後嘉義以南地區及各地山區有局部短暫雷陣雨，南部地區及中部以北山區並有局部大雨發生的機率；明天清晨至上午中南部地區亦有零星短暫陣雨。
中央氣象署預報中心課長林秉煜表示，今天偏東南風影響，中南部溫度相對偏高，此外，大台北地區溫度偏高，有36、37度以上高溫。明天大台北地區可能有37度以上高溫出現機會，中南部近山區、花東縱谷可能有36度高溫情形。周六大台北還是有36度高溫出現機會，中南部仍炎熱。
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