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今年上半年非法旅宿再暴增168家 開罰逾5千萬元

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
交通部觀光署統計，今年上半年未合法列管旅館及民宿較去年同期增加168家，總計開罰5692萬元。在非法旅館方面，以台北市開罰78次最多、高雄市開罰808萬元金額最高。圖為高雄市觀光局去年整頓非法旅宿，針對非法業者斷水斷電，並張貼公告警示。記者王昭月／翻攝
交通部觀光署統計，今年上半年未合法列管旅館及民宿較去年同期增加168家，總計開罰5692萬元。在非法旅館方面，以台北市開罰78次最多、高雄市開罰808萬元金額最高。圖為高雄市觀光局去年整頓非法旅宿，針對非法業者斷水斷電，並張貼公告警示。記者王昭月／翻攝

疫後觀光旅遊復甦，多元旅宿愈開愈多，根據交通部觀光署統計，今年上半年未合法列管旅館及民宿較去年同期增加168家，總計開罰5692萬元。在非法旅館方面，以台北市開罰78次最多、高雄市開罰808萬元金額最高；非法民宿方面，則以花蓮縣開罰62次最多、屏東縣開罰243萬元金額最高。

根據觀光署統計，今年上半年總計有3319家合法旅館、1119家遭列管未合法旅館（非法旅館359家、日租套房760家），占整體旅館家數25%，其中又以台北市317家最多，全數為非法日租套房；台中市也有209家（非法旅館14家、日租套房195家）；宜蘭縣則有160家，全數為非法旅館；台南市也有114家（非法旅館15家、日租套房99家）。

觀光署表示，今年上半年合法旅館3319家，較去年同期減少6家，變動0.18%不大，應因個別業者經營考量而進退場的結果；未合法列管家數1119家，較去年同期增加130家，主要是都會區的日租套房增加，顯示部分業者在未合法登記前即投入市場，而被地方政府列管。

在民宿方面，根據觀光署統計，今年上半年全台有1萬1872家合法民宿、631家遭列管未合法民宿，占整體民宿5%，其中又以屏東縣155家最多，其次為南投縣134家，台東縣也有98家。

觀光署指出，今年上半年合法民宿1萬1872家，較去年同期增加733家，說明民宿為家庭副業，以自宅空閒房間經營，相較旅館易因經營成本考量而停歇業，民宿較不受影響；未合法民宿列管家數631家，較去年同期增加38家，因地方政府積極稽查致原先列管家數增加或歇業，互為消長之結果。

觀光署表示，今年上半年針對旅館總稽查家次3126家次，開罰410次、4465.8萬元。開罰次數最多的前3名為台北市78次、台中市68次及台南市61次；罰鍰金額最多的前3名為高雄市808萬元、台北市781萬元及台中市680萬元。

另外，觀光署指出，今年上半年針對民宿總稽查家次7270家次，開罰276次、1226.2萬元，開罰次數最多的前3名為花蓮縣62次、屏東縣44次及宜蘭縣39次；罰鍰金額最多的前3名為屏東縣243萬元、花蓮縣240萬元及宜蘭縣235萬元。

屏東縣 民宿 觀光署

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