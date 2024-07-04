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未來1周午後雷陣雨3階段變化 大台北明後兩天熱到紫爆
天氣持續高溫炎熱，周六就是24節氣的小暑。中央氣象署預報中心課長林秉煜表示，未來一周天氣屬於高溫炎熱、紫外線指數偏強，外出要注意防曬、多補充水分，小心中暑。
而午後雷陣雨的天氣，他說，今明兩天相對比較少，不過南部地區還是要注意局部大雨出現機會。周六午後雷陣雨範圍多一點點，比較明顯是周日之後，因為太平洋高壓減弱，大氣環境比較不穩定，午後雷陣雨範圍會比較廣。
林秉煜表示，今天受到太平洋高壓影響，雲量偏少，紫外線指數偏強。今天午後雷陣雨主要範圍在山區、南部平地。
未來3天高溫趨勢，林秉煜表示，今天偏東南風影響，中南部溫度相對偏高，此外，大台北地區溫度偏高，有36、37度以上高溫。明天大台北地區可能有37度以上高溫出現機會，中南部近山區、花東縱谷可能有36度高溫情形。周六大台北還是有36度高溫出現機會，中南部仍炎熱。
未來降雨趨勢，林秉煜表示，午後雷陣雨將有3階段變化。太平洋高壓影響，午後雷陣雨範圍比較少，集中在近山區，今天南部地區午後雷陣雨還是比較明顯，深夜清晨中南部沿海有零星降雨。周日至下周二偏南風漸漸轉為西南風，午後雷陣雨範圍會比較廣，中南部地區、北部山區要注意局部大雨出現機會，東南部、恆春半島上午清晨也會有零星降雨情形。
林秉煜表示，下周三之後轉為偏西南風，會帶來一些水氣，上午清晨中南部也會有零星降雨機會，午後雷陣雨在中部以北、東北部、東部地區，可能有局部大雨情形。
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