巨石崩落砸鋼軌「未在告警偵測範圍」 台鐵規畫全路段增設電子圍籬

台鐵和仁=崇德間東正線（K48+730）今天上午6時21分，發現巨石掉落損及路線及電車線，現已封鎖東正線，改由西正線單線雙向行車，上下行列車延誤約15至20分鐘。台鐵公司表示，該處附近雖然有一處告警系統，但今天發現落石處並非偵測範圍，因此未觸動告警系統預警，已規畫在全路段設置電子圍籬系統，詳細範圍仍在討論中。

台鐵公司表示，今工務現場監控人員回報和仁=崇德間東正線（K48+730）有巨石掉落，損及路線及電車線，即時起封鎖東正線，改由西正線單線雙向行車，另西正線慢行區域擴及K48+500至K48+800，並加強現場監視以維安全。

台鐵公司表示，今東正線發現落石處距離北邊一小段距離有裝設落石告警系統，但此次發生地點過去沒有發現過落石，因此尚未裝設，並非系統偵測範圍。台鐵0403地震後已針對高風險區加強派員巡檢，今早是現台鐵工務人員巡檢發現後緊急通報，當下立即採封鎖路線處理。

台鐵公司說，過去裝設落石告警系統是以曾發現落石處為優先，但由於0403地震後，該路段地質邊坡已不穩定，光仰賴告警系統已無法完全解決，現已規畫在整路段裝設電子圍籬系統，一旦有落石碰到電線就會即時告警，比影響更為精準，實施範圍還在討論中，但無論是電子圍籬與落石告警系統都無法偵測土石流。

台鐵公司指出，已於7時40分成立公司本部一級應變小組、東區應變分組，目前行經和平=和仁=崇德間上下行列車延誤約15~20分鐘，相關列車資訊可至本公司官網查詢。