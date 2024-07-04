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清晨巨大落石砸斷台鐵鋼軌幸無傷亡 現場監控人員立功

聯合報／ 記者周湘芸胡瑞玲／台北即時報導
今天清晨台鐵東正線和仁隧道北口，發生巨大落石砸斷鋼軌。圖／台鐵公司提供
今天清晨台鐵東正線和仁隧道北口，發生巨大落石砸斷鋼軌。圖／台鐵公司提供

今天清晨台鐵東正線和仁隧道北口發生巨大落石砸斷鋼軌，和仁=崇徳間東正線封鎖，以西正線雙向行車。台鐵公司表示，今天清晨6時21分，工務現場監控人員發現和仁=崇德間東正線（K48+730）有巨石掉落，損及路線及電車線，立即回報，幸無造成人員傷亡。台鐵公司已於上午7時40分成立公司本部一級應變小組、東區應變分組。

台鐵公司說，今天清晨6時21分，工務現場監控人員回報和仁=崇德間東正線（K48+730）有巨石掉落，損及路線及電車線，即時起封鎖東正線，改由西正線單線雙向行車，另西正線慢行區域擴及K48+500至K48+800，並加強現場監視以維安全。行經和平=和仁=崇德間上下行列車延誤約15至20分鐘，相關列車資訊可至台鐵公司官網或台鐵e訂通查詢。

今天清晨台鐵東正線和仁隧道北口，發生巨大落石砸斷鋼軌。圖／台鐵公司提供
今天清晨台鐵東正線和仁隧道北口，發生巨大落石砸斷鋼軌。圖／台鐵公司提供
今天清晨台鐵東正線和仁隧道北口，發生巨大落石砸斷鋼軌。圖／台鐵公司提供
今天清晨台鐵東正線和仁隧道北口，發生巨大落石砸斷鋼軌。圖／台鐵公司提供

台鐵 監控

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