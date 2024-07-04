台旅行團南韓出車禍 觀光署：10旅客輕傷無大礙

南韓1輛自小客車昨天（3日）中午在慶尚南道與一輛遊覽車發生車禍，造成遊覽車上台灣籍旅客受傷，小客車駕駛身亡。交通部觀光署表示，此案共10名旅客由當地導遊陪同赴醫院檢查，9人無外傷，1人眼角擦傷，皆無大礙已歸團，旅行社已更換遊覽車繼續行程。

據了解，發生事故的遊覽車共有21人，載有19名台灣遊客及1名韓國籍司機和1名導遊，事故原因目前仍在調查中。

觀光署表示，經查此案為東南旅行社辦理赴韓國旅遊團體，旅遊期間為7月2日至6日，團員含領隊共19人，事故發生後該團領隊已通報當地警察局，此案共10名旅客由當地導遊陪同赴醫院檢查，9人無外傷，1人眼角擦傷，皆無大礙已歸團，旅行社已更換遊覽車繼續行程。

觀光署指出，旅行社辦理本次旅遊已投保臺灣產物的旅行業責任保險（意外死亡250萬元以上，意外傷害醫療20萬元），已囑請旅行社應妥善處理旅客照護事宜，並適時給予必要協助。