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熱爆了！嘉義飆高溫38.1度破去年紀錄 氣象站曝原因

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
太平洋高壓籠罩，近期天氣持續高溫炎熱，氣象署昨天發布，嘉義最高溫38.1度，全台名列前茅，圖為烈日下民眾在美食小吃林聰明沙鍋魚頭店外打傘排隊。記者魯永明／攝影
太平洋高壓籠罩，近期天氣持續高溫炎熱，氣象署昨天發布，嘉義最高溫38.1度，全台名列前茅，圖為烈日下民眾在美食小吃林聰明沙鍋魚頭店外打傘排隊。記者魯永明／攝影

氣象署昨天發布，嘉義高溫38.1度，全台名列前茅，民眾擔心高溫是否持續？嘉義氣象站說，昨天最高溫來自設在氣象站外面、東區的自動感測溫度儀器數據，最高溫出現在中午12點40分，高溫打破去年7月4日最高溫36.4度紀錄，最高溫代表感測儀器附近環境特性。

嘉義氣象站說，昨天東區雖出現最高溫38.1度，但最高溫只出現在中午瞬間，東區因地形環境特殊，產生與周遭環境的差異值，代表東區自動感測溫度儀器附近環境特性，氣象站所在地的西區感測溫度儀器測得高溫36.7度，昨天平均溫度28.8度。

嘉義氣象站說，4月21日出現36.8度高溫，打破去年7月4日出現最高溫36.4度紀錄，今年反聖嬰年，氣溫偏高，高溫出現在中午到下午2點之間，避免外出，外出做好防曬。

近期天氣持續高溫炎熱，前中央氣象局長鄭明典臉書表示，很強的高壓在台灣正上空，有遙相關波列特徵，「500百帕異常高壓」，台灣的高溫還會再持續幾天。中央氣象署發布高溫資訊，今天台北市、新北市、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。

嘉義 東區 高溫

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