慎防極端高溫 吳德榮：周六起午後雨區擴大 注意大雷雨威脅

近期仍是高溫炎熱、午後雷陣雨的天氣型態。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，昨天各地區最高氣溫約在37至39度，昨午後仍有局部大雷雨及豪雨。

吳德榮表示，今天至下周三台灣都在暖氣團內，空氣偏暖，又在太平洋高壓範圍內，天氣晴朗，白天陽光加熱，帶來極端高溫的條件，最高氣溫常達36至38度，甚至更高；要注意防曬、防中暑，避免熱傷害；今天北部23至37度，中部23至38度，南部24至38度，東部23至37度。

今、明兩天太平洋高壓略向西伸、北抬，吳德榮表示，其沉降作用稍增強，午後仍有對流，但大多侷限在山區、部分南部平地受到影響，有局部較大雨勢的機率。

吳德榮表示，周六至下周一高層有冷心低壓通過，低層水氣略增，致使大氣潛在不穩定度大幅提高；午後對流旺盛，影響範圍擴大，應注意大雷雨如雷擊、強風、瞬間大雨的威脅，平地應防急雨積水，山區續防坍方、落石、土石流。

下周二、周三低層水氣仍多、大氣不穩定；吳德榮表示，近山區午後有對流發展，擴大至鄰近平地及部分山區，仍應注意局部大雷雨的威脅。