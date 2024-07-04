逾千名額、一小時完售！阿里山最美觀列「福森號」28日首航

被譽為阿里山林鐵最美的觀光列車「福森號Formosensis」，以檜木打造的典雅車廂，搭配165公分寬的景觀窗、復古小壁燈、弧形天花板、黑色鐵件拱門，以及「不反光」會自動更換的電子畫作，有如一座「移動美術館」，這趟全新打造的頂級列車將於7月28日首航，昨（3日）雄獅旅遊獨家開賣專屬遊程，7至9月共1,350人次、一小時全數完售。

歷經15年重建之路，阿里山林鐵今年7月迎來全線通車，雄獅旅遊與林業及自然保育署林鐵處共同規劃的藝文美學觀光列車「福森號Formosensis」，每趟次僅78個座位，於周日、一行駛。林鐵及文資處處長黃妙修指出，大面開窗是為欣賞每幅不同上帝的傑作，同時也還原嘉義木都、畫都的概念。建築師張鶴齡說，「來到阿里山覺得自身渺小，因此，採用最低調的設計、最少的線條，讓遊客看到最多大自然的線條」。

雄獅旅遊國旅暨入境總經理王岳聰表示，集團早在多年前就規劃進行「大阿里山計畫」，投入二十餘人進行深度考察，對於這中斷15年的路線，「大眾雖感陌生，也更具吸引力」。於是從30米拉升到2450米、約5小時的列車行程中，分切為四段主題遊程，讓遊客以分段搭乘的方式，增加體驗感。

四段體驗可單項購買，也可選擇二或三日套裝遊程。第一段「森好食」從北門站到十字路路段，特別停留秘境「多林站」，並在林間暫停、享用由阿里山英迪格酒店特別為福森號客製的九宮格木質便當。

「森林癒」從十字路往祝山站、阿里山，在高山巨木群環繞下，現場樂聲悠揚，遊客們還將走進森林，透過五感療癒，讓身心完全沉浸自然；第三段「好森音」則是從阿里山往奮起湖路線，途間將於二萬坪的黑森林舉辦小型森林音樂演奏會，感受大自然與樂音的共鳴。而奮起湖往北門的下行路線，特別選在阿里山高山茶海拔起點-水社寮或梨園寮站，設計專屬林間茶席活動，體驗「森品茗」。