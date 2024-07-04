屏東佳冬一早飆33.4度高溫 賈新興分析近期降雨趨勢

天氣持續高溫悶熱，根據中央氣象署資料顯示，今天上午7時屏東縣佳冬出現33.4度高溫，其次是屏東縣林邊、宜蘭縣北關33.0度。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書提醒民眾，外出做好防曬準備、補充水分。

降雨趨勢，賈新興表示，今天午後山區及嘉南一帶有局部短暫陣雨，明天午後新竹以南山區及雲林以南有局部短暫陣雨。周六清晨台東及恆春半島有零星短暫雨，午後山區、雲林以南及宜花東有零星短暫陣雨。周日午後桃園以南有局部短暫陣雨，宜花東山區亦有零星短暫雨。

賈新興表示，下周一清晨台東及恆春半島有零星短暫雨，午後西半部有局部短暫陣雨，宜花東山區亦有零星短暫雨。下周二午後西半部有局部短暫陣雨，宜花東山區亦有零星短暫雨。下周三至下周六偏西南風，清晨至白天，台中以南沿海易有零星短暫雨，台東有焚風發生的機率，午後北部、宜花東及台中以南有零星短暫陣雨。小琉球下周三至下周六中午前易有雨。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。