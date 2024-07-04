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愈來愈熱迎周六小暑！專家：未來一段時間仍無颱風 高溫持續

愈來愈熱迎周六小暑 專家：未來一段時間仍無颱風 高溫持續

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
大台北地區一直到周末期間都有可能出現36至37度或以上的高溫，中南部地區在午後雷雨發生前的溫度非常高，有37至38度或以上的高溫出現，尤其是一些平原跟山區交界的區域，特別容易發生極端高溫的情況。本報資料照片
大台北地區一直到周末期間都有可能出現36至37度或以上的高溫，中南部地區在午後雷雨發生前的溫度非常高，有37至38度或以上的高溫出現，尤其是一些平原跟山區交界的區域，特別容易發生極端高溫的情況。本報資料照片

過去幾天午後有熱對流雷雨的天氣型態，不過，天氣風險公司氣象部經理吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，今天開始到周六，因為太平洋高壓勢力有更為增強的趨勢，高壓中心也較為接近台灣，預期整體天氣將會有更為穩定的趨勢。

吳聖宇表示，午後的熱對流雷雨不會完全消失，但是發生的區域將會往山區縮減，平地受影響的機會降低，大部分地方可能一整天都是晴或多雲的天氣。

大環境風向轉變為東南風，吳聖宇表示，甚至有些偏東風進來，平地比較容易受熱對流影響的區域，也從原本的北台灣轉移到了中部以南地區，包括雲嘉南高屏一帶的近山平地，比較有機會出現午後雷雨。大環境風向轉東南風之後，花東沿岸、恆春半島一帶也可能有迎風面的局部地形降雨機會，雨量不會太大。

周六是24節氣的小暑。「天氣趨於穩定後，溫度也有更為升高的機會」，吳聖宇表示，尤其是北台灣，預報資料顯示，大台北地區一直到周末期間都有可能出現36至37度或以上的高溫，中南部地區在午後雷雨發生前的溫度非常高，有37至38度或以上的高溫出現，尤其是一些平原跟山區交界的區域，特別容易發生極端高溫的情況。

他提醒，民眾外出一定要做好預防中暑、熱傷害的準備，或是盡可能待在室內，減少外出的機會，在戶外活動也要記得做好防曬，陽光紫外線普遍都是過量或危險等級，只要曝曬超過15分鐘就有曬傷的風險。

周日開始高壓勢力有慢慢減弱的趨勢，吳聖宇表示，周日到下周一有「高空冷心低壓」通過，大氣狀態會相對不穩定一些，午後雷雨的發生預期會比較明顯，可能有局部大雷雨出現的機會。

下周二至周五太平洋高壓的勢力較為東退，大環境風向將會轉為偏南到西南風，他說，屆時中部以南地區可能會再度有些迎風面的短暫陣雨機會，其他地方也會持續有午後雷雨發生，整體的降雨將較為增多，不過基本上還是夏季型的天氣型態，主要的天氣變化仍是以午後雷雨的多寡為主。

吳聖宇表示，午後降雨增多之後，下周台灣整體的高溫也有機會稍微下降一點，但是要有明顯的降溫機會並不大，沒有下雨之前還是一樣的炎熱，各地高溫預期仍可以來到34至36度或以上。未來一段時間沒有比較顯著的熱帶擾動或颱風可能影響台灣，預估高溫的情況還會再持續下去。

大雷雨 小暑 高溫

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