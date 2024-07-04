太平洋高壓再增強 未來1周炎熱+午後雷陣雨 今飆36度高溫

天氣炎熱，中央氣象署表示，今天太平洋高壓還會再增強一些，各地為晴到多雲、高溫炎熱的天氣，東半部高溫32到34度，西半部高溫普遍可以來到35、36度，大台北盆地及中南部近山區容易有36度以上高溫出現。

今天環境風場為東南風，氣象署表示，迎風面的台東、恆春偶有零星降雨，各山區及嘉義以南地區仍要留意午後雷陣雨，並有局部大雨發生的機率，注意短延時強降雨、雷擊及強陣風等劇烈天氣現象。

周六是24節氣的小暑。氣象署表示，明天、周六太平洋高壓勢力偏強，環境風場為東南風，各地為晴到多雲且高溫炎熱，大台北地區有局部37度以上高溫發生的機率；降雨方面，台東及恆春偶有零星降雨，午後熱力作用下，各地山區及嘉義以南地區有局部短暫雷陣雨，南部地區及中部以北山區有局部大雨發生的機率；清晨至上午因海陸風輻合，中南部地區亦有零星短暫陣雨。

周日至下周二各地晴到多雲，且高溫炎熱，氣象署表示，東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，午後西半部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨。周日、下周一大氣環境有利對流發展，中南部地區及北部山區有局部大雨發生的機率，雨勢有可能持續到晚上；下周二太平洋高壓有東退的趨勢，環境風場轉為偏南風，清晨至上午中南部沿海地區有零星降雨。

下周三太平洋高壓持續東退，環境風場轉為西南風，氣象署表示，各地仍為晴到多雲且高溫炎熱，午後中部以北、宜蘭、花蓮地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，清晨至上午中南部地區亦有局部短暫陣雨；台東地區有焚風發生的機率。

氣象署表示，11日至13日各地天氣晴朗穩定，高溫炎熱，午後受到熱力作用影響，有局部短暫雷陣雨發生的機率；時序進入夏季，白天高溫炎熱，多注意防曬及補充水分、避免中暑，山區午後容易發展熱對流，需留意較大雨勢、溪水暴漲，前往河谷活動或遊憩也要注意安全。