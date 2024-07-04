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中正紀念堂今起怪獸展

聯合報／ 本報訊

怪獸與大自然的奇幻世界（Fantastic Beasts™: The Wonder of Nature）特展今在中正紀念堂一展廳盛大開展，現場除了有大量自英國空運來台的珍貴文物外，還完整還原在倫敦首度展出就造成轟動的展品，包含「哈利波特」與「怪獸與牠們的產地」系列電影中出現的部分道具，以及大英自然史博物館精挑細選珍貴館藏。

「怪獸與大自然的奇幻世界」特展由華納兄弟探索全球主題娛樂與大英自然史博物館聯手打造，中正紀念堂是全亞洲第一站，也是台灣唯一一站。特展自即日起至十月十三日止，喜歡「哈利波特」與「怪獸與牠們的產地」的粉絲，或是對大英自然史博物館館藏、標本有興趣的觀眾，都絕不能錯過，展覽門票現正熱賣中。

中正紀念堂 博物館

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