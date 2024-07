中正紀念堂今起怪獸展

怪獸與大自然的奇幻世界(Fantastic Beasts™: The Wonder of Nature)特展今在中正紀念堂一展廳盛大開展,現場除了有大量自英國空運來台的珍貴文物外,還完整還原在倫敦首度展出就造成轟動的展品,包含「哈利波特」與「怪獸與牠們的產地」系列電影中出現的部分道具,以及大英自然史博物館精挑細選珍貴館藏。

「怪獸與大自然的奇幻世界」特展由華納兄弟探索全球主題娛樂與大英自然史博物館聯手打造,中正紀念堂是全亞洲第一站,也是台灣唯一一站。特展自即日起至十月十三日止,喜歡「哈利波特」與「怪獸與牠們的產地」的粉絲,或是對大英自然史博物館館藏、標本有興趣的觀眾,都絕不能錯過,展覽門票現正熱賣中。