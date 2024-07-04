一周兩食安事件 基隆名攤「天一香」停業

基隆廟口夜市知名攤位「天一香」日前才被發現油豆腐有蟑螂，又有民眾爆料外帶的肉羹湯裡有異物，一周內兩度發生食安事件，衛生局昨勒令業者停業，改善環境衛生，複查合格後才可復業。業者談到近日風波，不禁難過落淚。

有網友在臉書「爆料公社二社」投訴，到「天一香」消費，發現油豆腐竟有蟑螂「加菜」。衛生局人員上月廿八日前往稽查，要求立即暫停販售油豆腐，並轉往上游供應商德昌豆腐店稽查時，發現環境髒亂，已命停業，複查合格才可重新開張。

衛生局當天也稽查天一香，發現不符食品良好衛生規範準則項目，限期改善。

不過改善期限還沒到，又有網友在臉書「基隆人」社團貼文，指在天一香買來的肉羹湯，竟咬到疑似塑膠袋熔解成的條狀物，直呼「好惡心」。

衛生局人員昨再到場稽查，因是消費者外帶食品出狀況，細節尚待釐清。只是接連被點名出狀況，衛生局要求天一香先停業，改善完成並通過檢查後再重新營業。

天一香業者說，先前的「蟑螂事件」，因顧客上門消費時當場發現，馬上處置，並通知上游供應商改善。這次「塑膠事件」，因是外帶回家食用，沒親眼看到異物，也不知道是什麼東西。

業者說，當事人說是「塑膠袋融化」的物品，但她看起來並不像，會再仔細追查問題出在哪裡。

接連遭消費者點名食品出狀況，天一香直言「很頭痛」，前場、後場都全力改善，很小心、很小心，「鄰居都看得到」。但不管油豆腐是誰做的，責任都在天一香，「我們也擔了」。蟑螂事件發生後，天一香生意明顯受衝擊。業者哽咽地說，很感謝信任天一香的人，網路上有人留言打氣「就算有小強，還是喜歡」。