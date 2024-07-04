農地違章工廠攀升 環團籲整頓

「工廠管理輔導法」二○一九年修法，規範農地不可新設工廠。不過地球公民基金會昨表示，根據農業部農地及農業資源盤查結果，近四年疑似工廠占用的農地面積高達二四三三公頃，農地新增建違章工廠的數量仍持續攀升，要求賴政府拿出魄力解決違章工廠亂象。

二○一九年，時任總統的蔡英文曾承諾違章工廠不准汙染、不准新設、不准危害公安，當時修訂的「工輔法」，規範農地違章工廠以二○一六年五月廿日為界，之後新增建的農地違章工廠皆應即報即拆。

不過，地球公民基金會議題部專員賴沛蓮表示，即便已有即報即拆的政令，但近四年來，農地上鐵皮廠房還是一直在蓋。近四年疑似工廠占用的農地面積高達二四三三公頃，等同於二四三個大巨蛋，顯見農地新增建違章工廠的數量仍持續攀升。

綠色公民行動聯盟副秘書長曾虹文表示，二○一九年公布修正的「工輔法」並未制定有效遏止汙染的退場機制，從已取得特登的疑似農地工廠裁罰紀錄顯示，二○一○年至今，共有二二七筆涉及汙染被開罰，其中一一三筆是特定工廠登記辦法生效後發生的，甚至有業者取得特登後仍持續偷排，根本不怕罰。

曾虹文說，經濟部曾指出，只要環保單位做出「勒令歇業」處分就會撤銷工廠登記證，但實務上，環保單位幾乎不會勒令歇業，頂多只是勒令停工，且只要改善就可以復工，呼籲經濟部盡快制定一套合理且有效遏止汙染的農地工廠退場機制，不要再踢皮球卸責給環境部，更不要再打假球。

消防員工作權益促進會會員代表柯廷儒也說，違章工廠相較於合法建物，結構較不穩定，消防安全設備應適用更嚴格且具強制性的標準，希望政府盡速落實相關政策。

對此，經濟部工輔中心主任雲瑞龍表示，經濟部這幾年督導地方政府查察未登記工廠已六千多家，為遏止農地上新長出違規工廠或違章建築，二○二○年起，規定若要在農地上用水或用電，都須取得目的事業主管機關核准。

地方政府經發單位查到違規農地工廠，按工輔法就須停工，不停工才會執行斷水斷電。雲瑞龍表示，很多業者被查到後就停工了，後續就不會被斷水斷電，這就是強制斷水斷電件數僅二百多件的原因。