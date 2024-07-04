降癌症死亡率 5癌篩年齡擬下調

賴清德總統成立健康台灣推動委員會，行政院官員昨透露，目標是降低癌症死亡率，擬從調降五大癌症篩檢年齡做起；另為因應護理人力爆發缺工潮，衛福部今天將在行政院會報告護理人力政策整備，官員說，政府決心調整三班護病比，力拚「兩年入法、四年達標」。

健康台灣推動委員會預計八月底舉行首次會議，政院官員指出，賴總統盼能縮短高齡臥床達七年至九年，未來可能建議從健康促進起頭，包括降低癌症死亡率，透過及早篩檢、調降癌症篩檢年紀等，並鼓勵醫院積極「追陽」，盡早替癌症早期卻沒有病識感患者治療，並透過政策宣傳，增加民眾對癌症認知。

官員提到，委員會將討論國民飲食健康法，盼讓營養師負擔食安維護責任，其他議題有精準醫療、精準公衛、新藥引進、長照等，並改變高齡者必須等待社會照顧的觀點，掌握自主、自立、共榮、永續的精神，降低臥病可能。

此外，衛福部今天將再次在行政院會報告「護理人力政策整備十二項策略計畫」，政院官員指出，台灣每名護理人力約要照護一二○人至一三○人，是嚴重問題，未來持續培養學士後護理師、專科護理師進職場工作抵學分，增加護理人力，並透過增加臨托、長照等措施提高留職率。

官員指出，補充專業人力需要時間，截至五月，廿八家醫學中心僅八家達標新標準、八十二家區域醫院達成率約在廿五%左右，僅地區醫院因標準相對寬鬆，達成率有八成，假使現在強制入法要求醫院達標，恐會導致醫院以關床方式因應；現採「先達標先獎勵」，達成後再入法。