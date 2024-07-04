環境部修法 遭疑放水桃園SRF廠

三家固體再生燃料（ＳＲＦ）電廠進駐桃園科技園區爭議延燒，經濟部長郭智輝日前說「友好的國家」都在關注，桃園市長張善政昨直言，友好國家投資要注意對台灣環境的衝擊，身為市長有責任把關健康。針對環境部預告修正的空汙法三草案，市府昨晚發出聲明，質疑是為桃園三家新設ＳＲＦ廠量身打造「桃園條款」，已在預告期滿前發文函請環境部釋疑。

對此，環境部長彭啓明說，空汙法三草案是要求ＳＲＦ鍋爐至少比照大型焚化爐的標準，這標準不是只針對桃園市的ＳＲＦ廠，沒有所謂的桃園條款一說。

桃園市政府三月廢止台灣立方、可寧衛和立疆三家ＳＲＦ發電廠進駐桃園科技園區許可，但六月遭經濟部撤銷，廠商「敗部復活」，引爆地方反彈。國民黨立委涂權吉等人醞釀七月要北上包圍經濟部陳情抗議，涂批經濟部為遮掩政府錯誤的能源政策，才會撤銷許可甩鍋桃市府。

張善政昨說，友好國家投資台灣時，應注意不能對台灣的環境造成太大衝擊，在離觀音市區不到二公里處，一口氣擺三個ＳＲＦ燃燒廠，市長有責任捍衛居民健康，嚴格把關。

因應ＳＲＦ電廠設廠爭議，環境部在六月廿日預告「公私場所固定汙染源應符合混燒比例及成分標準之燃料」、「公私場所固定汙染源燃料混燒比例及成分標準」與「鍋爐空氣汙染物排放標準」三項修正草案，十四天預告期將屆滿。

但桃園市環保局檢視環境部修正草案發現，「鍋爐空氣汙染物排放標準」修正草案第二條，竟放寬既存汙染源認定，原規定民國一○七年九月十九日前設立的為既存鍋爐，此次草案放寬為一一三年，有放水台灣立方等三家業者嫌疑，恐引發重大爭議。

桃市府籲環境部，只要使用資源循環燃料者，不論新設、既存業者，均應立即符合加嚴後的排放標準，也重新審視修法目的，檢視資源循環燃料的可行性和長期影響，加強廢棄物管理政策。