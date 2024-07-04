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避種15空汙樹惹議 環境部滅火

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導
環境部近日公告台灣肖楠等15種樹種，由於會釋放異戊二烯容易衍生臭氧，建議不要種植，但因擔心放大解釋，決定近日廢除公告。圖為奮起湖的肖楠母樹林。圖／嘉義林區管理處提供
環境部近日公告台灣肖楠等15種樹種，由於會釋放異戊二烯容易衍生臭氧，建議不要種植，但因擔心放大解釋，決定近日廢除公告。圖為奮起湖的肖楠母樹林。圖／嘉義林區管理處提供

環境部近日發函給相關政府單位和各縣市政府，指有十五樹種被證實會釋放異戊二烯（Isoprene），因易衍生臭氧，影響空氣品質，建議避免種植，引爆爭議。環境部昨急邀農業部、專家學者開會討論，決議廢止該函文。

環境部長彭啓明強調，種樹是無悔政策，具有眾多正面效益，將持續和農業部林保署合作，提供建議樹種名單。學者認為，未來應有更完整分析方法，才能評估種植何種植物產生的正面效應與負面影響。

環境部近日指名十五種樹會釋放高濃度異戊二烯，包括常見的楓香、台灣肖楠、水黃皮等台灣原生種，引發學界、林業界、環團不滿，質疑環境部不好好管理汽機車、工業空汙，卻拿樹開刀，本末倒置。

環境部昨開會，據了解，昨原訂環境部次長出席，後改由彭啓明親上陣，頗有拿出誠意滅火意味。彭啓明會後表示，因該函文造成林業界很大困擾，預計近日就會廢止。

彭啓明說，環境部從未禁止種植任何樹種，鼓勵各界多種樹；植物釋放的異戊二烯亦是芬多精的成分之一，對人體無害。

彭啓明也說，植物所排放的異戊二烯在特定條件下，如高溫、強日照環境等，於大氣中確實會與人為排放的氮氧化物經由光化學反應生成臭氧，但種樹的許多優點也須納入一併考量，針對各界建議，將與農業部及學研單位進行科研合作，在環境保護政策能更精準與完善。

農業部林業試驗所長曾彥學表示，環境部承諾針對樹種會找林試所共同討論，例如適合住在都會區的抗汙染樹種會正面表列，異戊二烯排放較少的樹種也會優先推薦。

環境部決議撤銷該函文，中研院環境變遷研究中心副研究員張志忠指出，在建議優先與避免種植樹種清單上，除考量不同樹種排放異戊二烯的量對空汙的負面影響外，同時應考量於台灣本土氣候與地理環境中的多種正面效益。

成大環境工程學系教授吳義林表示，未來應有更完整的分析方法，才能評估種植何種植物產生的正面效應與負面影響，建立更佳的評估模式。

彭啓明 環境部

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