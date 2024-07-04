新自強號列車出軌案 台鐵8人懲處

台鐵229次新自強號列車上月21日行經花蓮崇德至和仁間，碰上土石流，導致列車出軌、9人受傷，事後爆出監視器在事故前19分鐘就拍到土石流，卻無通報。台鐵昨公布調查報告，事發時確實有人員值班，卻在土石流發生前3分鐘離開去上廁所，事發當下也未注意監視器螢幕，總計懲處8人，包含董事長杜微自請處分。

台鐵產業工會認為，政治責任不應波及基層；交通部長李孟諺說，台鐵當前第一要務應是盡力維繫蘇花路廊通行安全，要求杜微堅守崗位，個人懲處將待各相關單位最終檢討報告完成，再做議處。

台鐵調查，花蓮工務段值班規定為24小時派員監看，6月21日當天，負責值班監控的羅姓值班人員曾在土石流發生前3分鐘離開監控處上廁所，事發當時雖在值班室，但該員坦承沒有注意到監視器螢幕。

杜微表示，土石流告警設施是以雨量有無超標作為預警值，事故當日1小時累積雨量為1.5毫米，遠低於50毫米的預警值，導致監控人員疏於注意。

懲處8人包括羅姓值班人員記申誡2次；花蓮工務段長、工務處長謝曜宇各記過1次；副總經理陳宗宏、總經理馮輝昇、養路室組長、工務處副處長各申誡1次。杜微也說，這次事故他要負起責任，上周已向李孟諺自請處分。

至於事發當時努力煞車導致手部骨折的司機員陳俊良記功2次、列車長記功1次，另有2名服務員嘉獎2次。

杜微表示，未來改善措施包含野溪疏濬整治、增設土石流溢流告警系統、CCTV監視及水位針，人力從1人變2人24小時監看等，並擬定全路路線防護計畫。

台鐵產業工會秘書長朱智宇批評，監控室值班員須1人同時監看10多台螢幕，雨量若達預警值，工務段長或副段長要打電話通知監控室值班員，值班人員再特別監看該段螢幕，但值班員沒收到通知，當然就不會通報。

朱也質疑，杜微因台鐵安全遭社會質疑，有政治責任，自請處分是一回事，但這個處分是否連帶基層員工也要負起政治責任，還是只是長官想拉著員工一起懲處。