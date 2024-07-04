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健康你我他╱挑戰說故事志工 水豚變王者獅子

聯合報／ 文╱老徐（北市中正）
決定走出舒適圈，告別了辦公室生活，挑戰了一個反差大的角色─圖書館說故事志工。從一開始的單純利他出發，發現最大的受益者是我自己。圖╱老徐提供
決定走出舒適圈，告別了辦公室生活，挑戰了一個反差大的角色─圖書館說故事志工。從一開始的單純利他出發，發現最大的受益者是我自己。圖╱老徐提供

退休力從去年及格邊緣的「水豚」，竟然一躍成了「王者獅子」。我做對什麼事嗎？

我做了一個正確決定─走出舒適圈，告別了辦公室生活，挑戰了一個反差大的角色─圖書館說故事志工。從一開始的單純利他出發，發現最大的受益者是我自己。

說故事非我強項，常需靠谷歌大神幫助。YouTube上專家各種創新點子，激勵我大量閱讀各類繪本。圖書館有一套完善制度，從基礎開始培訓志工，並提供觀摩、實習和進修機會，讓我在教材、教具和技巧等方面學習新知，享受學海無涯的樂趣。逐漸地，菜鳥新手也慢慢上路了。

從3歲到10歲的孩子，精力無限，時刻挑戰我「說學逗唱」功力。在說故事前，我會先安排一些唱遊體能活動，蹦蹦跳跳加伸展，拉回注意力。為了能夠跑跳蹲站更靈活，我在健身、快走、騎車時，投入更多，只為了能夠和孩子們打成一片。

朋友們並非總是小天使。一次一個孩子在課堂上大喊「你是壞人！」連叫三次，連他媽媽都制止不住。我把他拉到一旁，請他當小老師，幫忙分發紙張和彩筆，得到讚美和掌聲後，他安靜下來了。孩子們在回答問題後，眼中閃爍出的光芒，是莫大的鼓舞，每次都是帶著滿滿的笑聲離開。

這個改變，提升了我的腦力、體力和社交力。年紀不是問題，活得精彩比活得長久更重要。

圖書館 朋友 獅子

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