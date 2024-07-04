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蘇花和仁至崇德段搶通 每日3時段放行

聯合報／ 記者王燕華王思慧周湘芸／花蓮報導
蘇花公路和仁至崇德段因土石流中斷逾40小時，昨下午2時恢復通車，用路人迫不及待通過。記者王燕華／翻攝
蘇花公路和仁至崇德段因土石流中斷逾40小時，昨下午2時恢復通車，用路人迫不及待通過。記者王燕華／翻攝

蘇花公路和仁至崇德路段1日晚間強降雨，加上2日午後熱對流豪雨影響，接連發生6處土石流、道路阻斷。公路局東區養護工程分局南澳工務段昨下午搶通開放通行，但因上邊坡極不穩定，土石鬆動敏感，實施定時管制放行措施，即日起至7月10日每日放行3時段。

公路局表示，即日起至7月10日，蘇花公路和仁至崇德路段每日放行3時段，分別為上午6時至8時、中午12時至1時、傍晚5時至晚間7時，7月10日晚間7時後管制時間另行公告。

東部蘇花路廊正進行搶修工程，因地震、豪雨仍不斷，昨上午台9丁線50.1K也發現1顆高達3公尺巨石掉落道路中央，所幸無人車傷亡，公路局緊急調派機具破碎移除。公路局表示，為先搶通和平至崇德路段土石坍方，原定今天恢復通行的蘇花路廊台9線中仁隧道（南下隧道）路基排水改善工程，延至6日恢復通行。

北迴線和仁至崇德段因泥流淹沒軌道及轉轍器，東正線前天清晨先搶通單線雙向通車，西正線昨天清晨5時恢復。大雨還造成北花蓮大規模停水或降壓供水，逾2萬戶受影響，預計今晨6時恢復供水。

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