退休力／手作療癒「 藝起玩皮」 保養皮革3步驟上手

「皮革最怕陽光曝曬、高溫！」皮革手作體驗課講師李佳穎提醒，陽光曝曬、高溫烘烤都容易傷害皮鞋、皮革製品，最近天氣炎熱，常有午後雷陣雨，若是天然皮革製作的皮鞋，淋濕後馬上放在陽光下曝曬，除了皮革上的天然油脂會流失，皮革也容易變乾、變硬或變形，色澤也會大為消退。

李佳穎建議，當皮鞋淋濕，要先用軟布將鞋面髒汙擦乾，並將多餘水分吸乾，再用報紙或用不到的紙揉成團，放入鞋內，當紙吸收水分後可換新，這種做法可避免鞋子變形，之後可將皮鞋放在通風處陰乾，千萬不要使用吹風機、烘衣機，才能延長皮鞋、皮革的使用壽命。

皮革製品 都是獨一無二

李佳穎指出，皮革好像人的皮膚，每一塊皮革都有毛孔，也有天然油脂，表面上更有獨一無二的紋路、光澤，多年後，根據每個人的使用習慣、所處環境不同，也會產生不同皺褶，紋理、色澤也會產生變化，宛如留下個人獨特的「歲月溫度」。

此外，天然皮革柔軟、有彈性，摸起來也很舒服，使用時更與衣物「百搭」，很有時尚感，只要好好保養，不僅有機會成為傳家寶、傳承後世，讓親友、子孫感受過往相處的美好記憶，還可充分展現個人品味。

保養到位 延長使用壽命

談到皮革保養，李佳穎建議，每星期或每個月保養一次，視個人使用頻率、習慣而定。在保養鞋類、皮革製品的過程中，每一步驟都要全面、整體做完，再進行下一步驟，不要局部進行，才不會變形、質感不均。

皮革保養3步驟：

1.先用軟毛刷等去除鞋面、皮革表面髒汙，當髒汙去除，皮革毛孔才不會阻塞，後續保養才能真正發揮效果，較不會徒勞無功。

2.使用皮革保養乳擦拭皮革的表面，幫助皮革潤滑、維持柔軟度。

3.如果是鞋類製品，可以擦上鞋油，作為保護層，同時也可維持色澤，讓鞋子看起來光亮如新。

皮革手作課 有趣新體驗

聯合報與LA NEW將攜手舉行退休力DIY皮革手作體驗課程，李佳穎表示，皮革製品就好像精品，極具質感，在課程中，講師將帶領學員認識皮革的奧妙與皮鞋、皮革製品製作流程，也會告訴學員如何好好保養、保護皮革製品的方法。

此外，講師也會引導學員手作證件套、簡約筆筒等皮革製品，學員在敲敲打打、縫製皮革時，也能活絡彼此感情，留下開心、互動回憶，無論是親人、朋友，都可享受「藝起玩皮」的樂趣。

李佳穎認為，當成品完成，更會讓人很有成就感，無論自用或當成禮物送給親友、兒孫，都很有意義、價值，期待更多人一起感受皮革製品的魅力、質感，並留下美好記憶。