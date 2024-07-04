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巴氏量表免評漸進鬆綁 民團、醫界意見分歧

聯合報／ 記者葉冠妤沈能元李樹人廖靜清／台北報導
有立委提案放寬80歲以上被看護者免經醫療機構專業評估（即巴氏量表），可申請外籍看護。本報資料照片
有立委提案放寬80歲以上被看護者免經醫療機構專業評估（即巴氏量表），可申請外籍看護。本報資料照片

勞動部預計九月修法，八十歲以上且有長期就醫紀錄者、失能不可逆之特定病症者，以及具有偏遠地區醫療診所長期就醫紀錄的失能者，免經醫療機構專業評估（巴氏量表），可申請外籍看護。對此，家庭照顧者關懷總會贊成這種漸進式開放，可減少衝擊，如依照在野黨全開模式，五十三萬人符合資格，衝擊太大，恐大禍臨頭。

不過，臨床醫師認為，不應過度設限，不是所有年逾八十的長者都會申請外籍看護，如緊縮資格，勢必讓許多家庭繼續受苦。家醫科醫師陳永煌表示，因家庭結構改變，大部分子女在外地成家立業，無法照顧父母，也無力承擔照顧壓力，政府應開放多元管道，大幅放寬申請家庭看護移工的資格，不宜設下嚴格的門檻

對於勞動部設下門檻，亞東醫院神經醫學部失智中心主任甄瑞興說，「都已經八十歲了，為什麼不讓所有老人家好好被照顧呢？」家有一老、如有一寶的時代已經過去，如有機會聘用外籍看護，可以減少家庭負擔。

台北市立聯合醫院中興院區復健科主任武俊傑表示，門檻如太嚴，僅有五萬多人可申請，這與現實狀況有所差距。例如，家中有兩名年逾八十歲的長者，雖身體狀況不錯，但子女如聘用外籍看護，在旁協助照護，可降低跌倒風險。但如果依照勞動部標準，就不能聘用外籍看護。

民團則持相反意見，家庭照顧者關懷總會陳景寧贊成勞動部採漸進式開放，設下三大門檻，她表示，全國外籍看護約廿一點四萬人，每年成長一萬人，不可貿然放寬，否則將重演新冠期間「加碼搶工戰」。

她表示，若開放八十歲以上長者免評，將產生「四害」，第一是重度困難照顧家庭首當其衝，第二是聘請外籍看護後的健康長者，生活自理能力恐快速下降，第三是看護恐成為「幫傭化」，挑案將更嚴重，第四是阻礙本土長照服務發展。

中華民國就業服務商業同業公會全國聯合會秘書長林意森則建議，政府應依照護程度，建立外籍看護不同的薪酬制度，再給予重症、經濟弱勢家庭適當的薪資補貼，減輕其經濟負擔。台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會理事長張姮燕也說，重症要加薪留才，需要政府配套。

勞動部 外籍看護 巴氏量表 門檻

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