擴大醫療量能 彰投建大型醫院

彰化縣醫療資源南北失衡，員榮醫療體系昨新建準醫學中心級的醫院，將服務南彰甚至南投、雲林兩縣民眾；南投基督教醫院斥資46億，在南投市南崗一路建造醫學中心等級的醫療大樓。彰投都有大型醫院興建，可預見未來醫療競爭激烈。

彰化是六都以外最大縣，六成鄉鎮沒醫院，員榮總醫院核定一般急性病床499床，距醫學中心床數設置標準僅差一床，規畫3年後啟用能先作為準醫學中心，不排除申請升級醫學中心。

員榮總院長張克士說，彰化縣26鄉鎮市，有15鄉鎮沒醫院，「員林以南地區醫院幾乎倒光」，員榮總院打造為繼北榮、中榮、高榮及屏榮之後的第五家榮總；一般急病床數499床，特殊病床含急診加護165床，合計664床，加上員榮和員生兩院區床位，將成南彰規模最大醫療體系。

南投基督教醫院擴建新大樓，規畫地上11層、地下4層醫療大樓，強化急重症醫療量能，安寧、急性後期病床等；新設急性一般病床150床、ICU10床、安寧病床10床、嬰兒室8床、負壓隔離病床2床等，及婦產科、小兒科、牙科、放射腫瘤科、耳鼻喉科等科別。

南投縣衛生局長陳南松表示，南投醫療區域畫分已10年沒檢討，徵詢草屯地區醫院皆無意擴大，衛福部醫政司今年重新醫療區域畫分，南投縣建議將南投、草屯合併成為「南草次區」，以20萬區域人口為基數，讓部立南投醫院及南投基督教醫院達到350至500床以下等級的區域醫院，擴大醫療量能。

草屯醫界人士擔心「大醫院吃掉小醫院」，衛生局表示，將廣納各界意見後，作出符合大多數民眾醫療需求的方案。南基醫院已動工興建新院區，預計2028年完工啟用，提供鄉親醫學中心等級的醫療服務。