防止惡房東超收電費 租屋電新制規定電費資訊透明化

為使租屋電費計收合理公平，並促進電費資訊透明化，避免房東超收電費，保障房客權益，行政院消費者保護會今核定內政部所研擬之「住宅租賃定型化契約應記載及不得記載事項」修正草案，並於今（3）日核定，後續將由內政部依法公告施行。此次修正的租屋電費重點，包括房東計收電費標準，每度不得超過電費單的「當期每度平均電價」或「當期電費總額」；在租屋電費資訊部分，增訂房東有提供電費資訊義務，房客也可自行向台電公司申辦查詢有關電費資訊。

本次「住宅租賃定型化契約應記載及不得記載事項」關於租屋電費新制，修正「電費計費基準」規定，房客租屋若無獨立電表時，其電費計收若按度計費：每度電費不得超過電費單所示「當期每度平均電價」。若非按度計費，出租人所收取之電費，不得超過電費單所示「每期電費總金額」。

新制也 增訂「租屋電費資訊透明化」規定，當期每度平均電價、當期用電度數、每期電費總金額及是否申辦公共設施電費分擔等電費資訊應透明化。房東應主動提供電費資訊，供房客繳費參考；房客向台灣電力股份有限公司完成申辦程序後，可於「住宅租屋電費查詢專區」自行進行線上查詢。

消保處呼籲房東，日後出租房屋，契約內容除應符合「住宅租賃定型化契約應記載及不得記載事項規定」外，亦不得有超收電費、賺取差價之情形。消保處亦提醒房客，租屋簽約前，應詳閱契約條款，尤其應注意電費計收基準是否符合租屋電費新制之規定，以確保自身租屋權益。