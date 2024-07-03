周裕穎攜手江民仕 推巴黎奧運台灣進場服形象影片

台北時裝週AW24在4月揭曉此次2024巴黎奧運台灣代表團進場服，隨巴黎奧運邁入倒數，設計師周裕穎與攝影家江民仕合作，特別拍攝時尚照及形象影片，為國手們助陣。

JUST IN XX今天發布新聞稿表示，周裕穎此次以文化奧運為精神，邀請台灣不同領域的台灣之光跨界合作，包含當代藝術家江賢二、原民工藝師嚴玉英、翻轉文字設計師林國慶、纏花工藝師林佩瑩，還有旭榮集團、仁美織標與珖藝印花等，準備向全球展開時尚文化外交。

周裕穎以中華奧會會徽原色為基調，將「山」、「海」、「城」、「原」等元素融合作為視覺概念，選用江賢二畫作「台灣山脈」為布料印花，而印花設計則是以格紋方式重組的台灣行政區輪廓圖，象徵選手從四面八方聚集而來的賽道，白色立體的十字格紋由林國慶以Chinese Taipei翻轉字進行排列。

有趣的是，英文的Taipei在翻轉後閱讀，會變成中文的「加油」，而這種為選手送上祝福的巧思不少。像是在台灣傳統習俗中，佩戴「春仔花」胸花象徵慎重看待出席場合的心意，因此周裕穎也將春仔花胸針的設計加入進場服，邀請林佩瑩分別製作梅花及蘊含「無所畏懼」寓意的「油菜花」作為胸針。

此外，周裕穎也運用嚴玉英織作的香蕉絲織片在鞋面與腰帶上，鞋面上的織紋來自噶瑪蘭族傳說「海龜報恩」，祝福國手能帶著福報歸來，一雙鞋共有20顆心型圖案，象徵著「十全十美」。