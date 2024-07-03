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原來幻影猿的靈感來自變色龍 「怪獸與大自然的奇幻世界」特展解密

中央社／ 台北3日電
「怪獸與大自然的奇幻世界」特展將於4日登場，除大英自然史博物館珍貴館藏，也展出電影「哈利波特」、「怪獸與牠們的產地」出現的道具與藝術作品等，讓參觀者探索魔法世界的奇獸與真實自然界生物的關聯。（中央社）
「怪獸與大自然的奇幻世界」特展將於4日登場，除大英自然史博物館珍貴館藏，也展出電影「哈利波特」、「怪獸與牠們的產地」出現的道具與藝術作品等，讓參觀者探索魔法世界的奇獸與真實自然界生物的關聯。（中央社）

哈利波特及怪獸與牠們的產地系列電影塑造多種魔法奇獸，「怪獸與大自然的奇幻世界」特展明天起展出，揭密多種奇獸都與真實世界動物有所連結，如「幻影猿」的隱身技能發想自變色龍。

「怪獸與大自然的奇幻世界」特展由由華納兄弟探索全球主題娛樂（Warner Bros. Discovery GlobalThemed Entertainment）與大英自然史博物館聯手打造，2020年在英國倫敦首次亮相，相繼在加拿大、澳洲展出，明天起將選在台北中正紀念堂展開亞洲首站展出，今天由聯合數位文創舉行開幕記者會。

大英自然史博物館策略與新創總監派瑞（BethanParry）致詞表示，透過電影、文學以及科學的創造力，展覽發展出讓魔法世界的神祕生物和自然界非凡生物並陳展示的全新體驗，希望展覽中的奇幻生物，能夠激發大家去認識與保護地球上生存的非凡生物。

聯合數位文創董事長李彥甫表示，展覽不僅有在電影中所出現的奇幻怪獸，更與大英自然史博物館的珍貴館藏並陳展出，走入展場將會發現真實世界中的自然生物，與「怪獸與牠們的產地」出現的奇獸有令人驚奇的相似。

展場由紐特．斯卡曼德（Newt ScamanderTM）電影中的服裝與道具揭開序幕，走入展場則可見「哈利波特」與「怪獸與牠們的產地」系列電影中的經典道具，如「哈利波特」電影中出現在路平教授辦公室的龍頭骨。

聯合數位文創透過新聞稿表示，本次展覽最大的亮點將引領觀眾了解更多傳說中生物背後故事，如玻璃獸與阿德利企鵝有一樣的習性，幻影猿的隱身技能發想於變色龍，還有真實存在、以「霍格華茲」命名的霍格華茲龍王龍骨，以及啟發爆角怪誕生的超巨大生物化石角、獨角鯨長牙、印度岩蟒等珍貴展品。

「怪獸與大自然的奇幻世界」特展明天起於台北中正紀念堂1展廳展出至10月13日。

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