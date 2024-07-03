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NSO歌劇音樂會「玫瑰騎士」 打造濃濃維也納氛圍

中央社／ 台北3日電
NSO歌劇音樂會「玫瑰騎士」11日、13日將在國家音樂廳演出，聲樂家威廉．舒文哈莫爾（Wilhelm Schwinghammer）（右）與陳佳雯（左）3日在台北出席記者會，演出精采片段。（中央社）
NSO歌劇音樂會「玫瑰騎士」11日、13日將在國家音樂廳演出，聲樂家威廉．舒文哈莫爾（Wilhelm Schwinghammer）（右）與陳佳雯（左）3日在台北出席記者會，演出精采片段。（中央社）

延續以歌劇音樂會作為樂季閉幕的傳統，NSO國家交響樂團將推出「玫瑰騎士」歌劇音樂會。這齣歌劇是作曲家理查．史特勞斯最知名的歌劇作品，音樂精巧劇情瘋狂，充滿濃濃維也納風情。

音樂總監準．馬寇爾（Jun Märkl）今天在記者會上表示，理查．史特勞斯的音樂是這個樂季的主題之一，「上次NSO演出這部歌劇是2007年，很開心能再次與台灣觀眾分享這部歌劇經典。」

「玫瑰騎士」為理查．史特勞斯於顛峰時期所創作的大型歌劇，在華麗的管弦樂聲響下，搭配豐富的重唱樂段，俯拾皆是華爾滋舞曲的音型與節奏，充滿了維也納風情，劇中角色之間的愛情糾葛與戲劇張力，也透過音樂呈現。

導演太田麻衣子（Maiko Ota）過去曾執導過這齣歌劇，擅長打造傳統風格，這次也將帶來符合歌劇時空背景的整體氣氛。聲樂家們包括飾演侯爵元帥夫人的安．匹德森（Ann Petersen）、飾演年輕男子歐大維的芭芭拉．科澤爾伊（Barbara Kozelj）等，都是一時之選。

安．匹德森表示，「玫瑰騎士」充滿喜劇色彩，「這是一個關於真愛、禁忌之愛、年輕萌芽的愛和愛情結束的故事。」匹德森說她第一次飾演元帥夫人已經是20年前，「隨著人生歷練，現在的我可以更進入角色，展現對於年齡與生活的看法。」

同台演出的還有飾演歐克斯子爵的威廉．舒文哈莫爾（Wilhelm Schwinghammer）是當今最優秀男低音之一，曾在巴伐利亞、柏林及漢堡國立歌劇院、拜魯特及薩爾茲堡音樂節演唱、一開口演唱就震懾人心。

台灣聲樂家則有周雅萍、賴珏妤、陳佳雯、王典、湯發凱、李增銘、葉展毓以及吳翰等都將參與演出。合唱團則為台北室內合唱團與台北愛樂少年及兒童合唱團。

在歌劇中唯一演唱義大利文的男高音王典，將演唱義大利歌劇的詠嘆調，「這齣歌劇充滿德國王室內斂優雅的上流社會特質描繪，也有充滿朝氣的維也納平民幽默與生活寫照，這齣歌劇難不是難在要唱多大聲或是多美，而是要唱出音樂與歌詞背後代表的深刻文化內涵。」

王典表示，這齣歌劇之所以迷人，是因為「沒有一個角色是容易的」，「對於參與的每一名聲樂家來說，都是一座又一座的高山，翻高山固然辛苦，但是我們都覺得這些都是好過癮的挑戰。」

NSO「玫瑰騎士」歌劇音樂會將於7月11日及13日演出，地點在台北國家音樂廳。

維也納 義大利 音樂會

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