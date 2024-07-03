「房思琪」在美上架 譯者盼性別議題不被忘記

英文書封寫著「對台灣#MeToo運動最具影響力的作品」，台灣作家林奕含生前著作「房思琪的初戀樂園」英譯本今年5月在美國上市，推手兼譯者Jenna Tang期待讓書中關注的議題不被忘記。

Jenna從小就喜歡語言，高中開始就曾經手翻譯工作。大學就讀政大法文系、後赴美國攻讀紐約新學院創意寫作碩士，現在長駐紐約擔任作家與譯者。2021年她曾獲選美國八大翻譯新秀，目前擔任美國文學翻譯協會董事委員及性別與種族平等委員會長，並從事中、英、法、西相關文學翻譯。

Jenna接受中央社記者專訪分享，原本她想專注於個人英文創作，但身為非母語者，初來乍到美國並不容易。後來她發現文學翻譯領域，對擁有多語能力的自己更友善，便到美國文學翻譯協會實習、參與大量工作坊，他們也鼓勵她找尋有興趣的作品翻譯。

2017年，由作家林奕含為台灣社會投下震憾彈、描述補教老師權勢侵犯少女的「房思琪的初戀樂園」，便是Jenna的第一選擇。她坦言台灣太小，小到那些發生在「房思琪」身上的痛似乎就在周遭，人們卻沒有察覺，一時激情討論後又被遺忘。

因此2020年她開始動筆，後來又申請上台美合作的「新銳譯者指導計畫」，在前輩、三毛「撒哈拉的故事」 英譯者傅麥（Mike Fu）擔任導師協助下，完成她的第一本長篇小說翻譯。

Jenna回憶，翻譯過程挑戰重重，作者林奕含文言雅緻的詞句，光中文閱讀就隱含多重涵義，但作者已逝世無法尋得答案，她只能再再咀嚼，透過大量閱讀林奕含的訪談、文章，與同輩譯者切磋琢磨，更忍不住苦笑，她和導師傅麥惺惺相惜，最懂這種痛苦。

但她也盡力在一字一句中，為林奕含與英語系讀者溝通。「房」書內的人名都以英文拼音呈現，Jenna並沒有特別遵從特定系統，而是以英文發音最接近原音形式呈現，再加上她熟讀作品後的巧思。

以施暴者丈夫「一維」（Yi-wei）與倖存者妻子「伊紋」（Iwen）為例，「我不想讓讀者搞混這兩人，因此刻意區別第一個音，伊紋的『I』還蘊含想給她多一點自我存在性的祝福」；而全書最大加害者補教名師「李國華」，Jenna則選用Lee作為「李」的翻譯，「Lee後面加上r，Leer就是男性色瞇瞇、不懷好意看人的意思，若接續的詞是r開頭，這樣的暗示就會充滿整本書，帶來諷刺感。」

不過翻譯完成並非結束，尋找美國出版方更是由Jenna主動出擊，寄給超過30家出版社後，終於獲得美國老牌出版社HarperCollins肯定，英譯本2024年正式出版，成為這家逾200年歷史出版社的首本台灣作品。

在美國新書巡迴演講期間，不少人好奇在「房」書出版後，台灣究竟有什麼改變。Jenna說，台灣出現了二度連任的女性總統、同性婚姻合法化等促進性別議題對話里程碑，同時也促成「補習及進修教育法」修正案，要求補教業人員均得揭露真實姓名。

然而在台灣，騷擾依舊無所不在，遑論層出不窮的#MeToo事件，Jenna希望藉由英文版的誕生，除了讓海外讀者看見創傷受害者的心路，中文版有機會再被讀者翻開，了解這本書吶喊的議題。

「我希望當一個不是把自己關在房間、工作室的譯者，而是能在語言的影響力做一些改變的人。」Jenna表示，她對性別、社會、正義相關議題很感興趣，除了中文書英譯外，西語流利的她也常到中南美洲的獨立書店探訪，尋找蘊藏潛力作家，協助將其翻譯成英文，發掘他人沒有發現的故事。