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翻欄杆進站還拍片炫耀 北捷罰1500元及50倍違約金

中央社／ 台北3日電

有網友違規在台北捷運西門站翻閱大廳欄杆進站，還拍下影片發到社群軟體炫耀。北捷開罰新台幣1500元及要求支付票價50倍違約金，呼籲民眾不要心存僥倖。

有網友日前在社群網站上PO出影片，炫耀自己在台北捷運西門站違規翻越大廳欄杆進站搭車，引起議論。

台北捷運今天表示，經調閱監視器畫面，違規事實明確，依大眾捷運法規定，「未經驗票程序、不按規定處所或方式出入車站或上下車」可處1500元罰鍰。

另外，依大捷法規定，「旅客無票、持用失效車票或冒用不符身分之車票乘車者，除補繳票價外，並支付票價50倍之違約金」。

台北捷運呼籲旅客以正確方式感應票卡，如發現車票無法刷進或刷出，請先洽站務人員處理，切勿心存僥倖、以身試法。

北捷 捷運 票價

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