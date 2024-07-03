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台鐵產工籲改善員工待遇 留住人力鞏固安全

中央社／ 台北3日電
台鐵新自強號日前因土石流覆蓋軌道，造成列車出軌。爆出台鐵監視器在事故前19分鐘就拍到土石流堵住隧道口畫面，卻無人通報。聯合報系記者王燕華／翻攝
台鐵新自強號日前因土石流覆蓋軌道，造成列車出軌。爆出台鐵監視器在事故前19分鐘就拍到土石流堵住隧道口畫面，卻無人通報。聯合報系記者王燕華／翻攝

台鐵一列自強號於6月21日發生撞上土石流事故，台鐵今天公布相關處分。台鐵產工呼籲，台鐵公司化後看不到更進步的安全作為，籲應改善員工待遇低落、同工不同酬問題，留住人力。

台鐵一列自強號於6月21日在花蓮撞上土石流並出軌，土石流淹軌道19分鐘無人通報，台鐵今天公布總經理等7人記過或申誡，司機員等4人記功或嘉獎，台鐵董事長杜微自請處分。

台鐵產業工會秘書長朱智宇今天說，台鐵0621花蓮土石流事故，台鐵今天公布處分名單，但從台鐵公司化半年以來，台鐵舉著公司化後會獲得更安全的大旗，但卻看不到更進步的安全改革作為，只看到公司不斷宣傳有創新高營收等。

朱智宇說，台鐵現在面臨的實際狀況，是第一線努力維護鐵路工作安全的員工是整個國營事業最低薪的員工，不僅輪班還低薪，新進員工也面臨同工不同酬的困境，台鐵要如何維繫穩定安全的員工不會離開。

朱智宇表示，關於台鐵0621的事故，台鐵相關高層應該針對員工待遇低落、同工不同酬部分自請改善，否則很難留住人力、維護運輸安全，也提到值班員並未收到相關氣象監測單位通知，難在幾十個監控螢幕中看到土石流，呼籲高層不要因為自己要政治負責而拉基層下水。

台鐵公司化 土石流

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