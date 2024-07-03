台鐵公司董事長杜微自請處分 李孟諺：最終檢討報告完成再議處

台鐵一列自強號6月21日在花蓮路段撞上土石流並出軌，台鐵公司董事長杜微今天表示，上週向交通部長李孟諺自請處分，李孟諺透過辦公室回應，最終檢討報告完成後再議處。

台鐵公司下午舉行「0621大清水溪橋土石流列車出軌」記者會，由杜微主持。他說，這起事故他要負起較大責任，上週他已向交通部長李孟諺自請處分。

李孟諺透過部長辦公室回應，日前已請台鐵公司務必徹底檢討這起事故發生原因，並於最短時程內完成相關改善措施。

有關杜微自請處分一事，李孟諺認為，4月3日花蓮地震造成蘇花路廊多處崩塌、土石鬆動，加上近期短時間強降雨情況，嚴重影響東部地區交通情形，台鐵當前第一要務應是盡力維繫蘇花路廊通行安全。

李孟諺要求杜微堅守岡位，指導台鐵同仁如期、如質、如實完成各項改善工程，至於個人懲處將待各相關單位的最終檢討報告完成後再做議處。