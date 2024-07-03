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防無預警土石流 台鐵整治野溪並增告警系統

中央社／ 台北3日電
針對新自強號出軌事件，台鐵公司董事長杜微表示，已提出4項改善措施，另外包含董事長共8人將遭行政懲處。聯合報系記者胡瑞玲／攝影
針對新自強號出軌事件，台鐵公司董事長杜微表示，已提出4項改善措施，另外包含董事長共8人將遭行政懲處。聯合報系記者胡瑞玲／攝影

台鐵一列自強號於6月21日在花蓮路段無預警下撞上土石流並出軌，台鐵公司今天公布改善措施，將整治野溪，並增設土石流溢流告警系統、2個大型監視螢幕與監看人力。

台鐵公司今天下午舉行「0621大清水溪橋土石流列車出軌」記者會，由杜微主持。

根據台鐵公司公布的調查報告，這次事故主要是4月3日花蓮地震造成大清水溪上游多處崩塌、土石鬆動、河道累積大量土石，事故當天降雨後，溪水由上游帶下大量土石，衝擊大清水溪鐵路橋台後，溢流到鐵路軌面，司機員發現後緊急煞車但仍撞上土石流。

杜微說，事故路段設有落石告警系統，位在東正線，其中9台具AI攝影功能，另2台不具AI功能的攝影機是朝西正線方向，只有在東正線落石告警系統啟動，或有水情發生時，監測人員才會注意，但當天事故地點在西正線的大清水溪橋上，當天的天候監測是小雨。

杜微說，6月23日已邀集花蓮縣政府、農業部、公路局等相關單位到事故地點會勘，共同執行野溪疏濬整治，台鐵6月24日進場施作施工便道並疏濬，預計7月31日完成。

因事故後爆出土石流淹沒軌道19分鐘，台鐵無人通報，經台鐵調查，花蓮工務段值班室規定24小時派員監看，事故當天監控人員有監測雨量，因1小時累積雨量為1.5毫米，遠低於50毫米預警值，導致監控人員疏於注意，

另有2台輔助攝影機同拍攝到土石流畫面，雖有顯示在16宮格監測螢幕上，但畫面很小，值班人員未能注意到土石流溢流橋面而未通報。

台鐵將在事故地點增設土石流溢流告警系統，預計7月22日完成設置，6月26日並將既有輔助攝影機設定調整為常時顯示，同時增設2個大型螢幕，並將同一時段監看人力由1人增為2人。

杜微說明，含事故地點在內，宜花東共有30座具土石流潛勢風險的橋梁，除事故地點增設土石流溢流告警系統外，其他也將優先設置CCTV監視及水位計，若經現勘後，無法以工程方式改善，則規劃設置土石流溢流告警系統。

台鐵 土石流

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