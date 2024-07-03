兒童溺斃逐年攀升 醫：溺水救起後注意6大症狀

每年暑假都是小朋友玩水的日子，但消暑之餘，家長也要注意安全。根據國健署統計，溺斃兒童近3年逐年攀升，是1至5歲兒童意外身故中死因排行第2名。醫師提醒，小朋友若溺水救起，家長務必注意是否有6項症狀，一旦出現可能就是腦部缺氧的後遺症，得趕緊就醫。

衛福部112年死因統計顯示，1至5歲兒童死因中，事故傷害位居第1名，共有34人死於事故傷害，其中因「意外溺死或淹沒」在1至5歲事故傷害主要死因類別中排名第2名，共有9人，而110年4人、111年7人，近3年發生個案數逐年攀升。

美國曾有一名4歲兒童，嗆水後一周呼吸衰竭死亡，被認為是「乾式溺水」。不過，台大醫院急診醫學部主治醫師朱彥儒表示，在醫學領域中乾式溺水並不被廣泛接受，且最後被診斷該兒童是因為心臟疾病而亡，並非與溺水有關。

朱彥儒說，部分溺水個案因為喉頭痙攣，因此肺部沒有進水，但並非因此就是乾式溺水，臨床上溺水並無區分乾式、濕式的重要性，若孩童真的溺水被救起，家長要注意的其實是腦部缺氧的後遺症。

「少數個案在溺水後4至6小時出現症狀。」朱彥儒指出，孩童溺水被救起後，若有以下情形，就要趕緊就醫。分別是：意識改變、無法自行平順呼吸、嗜睡、呼吸有怪聲、呼吸費力、哭鬧不止。

朱彥儒表示，溺水短短幾分鐘也會導致腦部缺氧，可能出現相關後遺症，最擔心孩子出現昏迷、嗜睡、躁動等意識改變的症狀，其餘感染、感冒、肺炎的情況也相當常見，因此一旦小朋友在戲水後出現相關症狀時，不論有沒有溺水事件發生都建議趕緊就醫。