兒童溺斃逐年攀升 醫：溺水救起後注意6大症狀
每年暑假都是小朋友玩水的日子，但消暑之餘，家長也要注意安全。根據國健署統計，溺斃兒童近3年逐年攀升，是1至5歲兒童意外身故中死因排行第2名。醫師提醒，小朋友若溺水救起，家長務必注意是否有6項症狀，一旦出現可能就是腦部缺氧的後遺症，得趕緊就醫。
衛福部112年死因統計顯示，1至5歲兒童死因中，事故傷害位居第1名，共有34人死於事故傷害，其中因「意外溺死或淹沒」在1至5歲事故傷害主要死因類別中排名第2名，共有9人，而110年4人、111年7人，近3年發生個案數逐年攀升。
美國曾有一名4歲兒童，嗆水後一周呼吸衰竭死亡，被認為是「乾式溺水」。不過，台大醫院急診醫學部主治醫師朱彥儒表示，在醫學領域中乾式溺水並不被廣泛接受，且最後被診斷該兒童是因為心臟疾病而亡，並非與溺水有關。
朱彥儒說，部分溺水個案因為喉頭痙攣，因此肺部沒有進水，但並非因此就是乾式溺水，臨床上溺水並無區分乾式、濕式的重要性，若孩童真的溺水被救起，家長要注意的其實是腦部缺氧的後遺症。
「少數個案在溺水後4至6小時出現症狀。」朱彥儒指出，孩童溺水被救起後，若有以下情形，就要趕緊就醫。分別是：意識改變、無法自行平順呼吸、嗜睡、呼吸有怪聲、呼吸費力、哭鬧不止。
朱彥儒表示，溺水短短幾分鐘也會導致腦部缺氧，可能出現相關後遺症，最擔心孩子出現昏迷、嗜睡、躁動等意識改變的症狀，其餘感染、感冒、肺炎的情況也相當常見，因此一旦小朋友在戲水後出現相關症狀時，不論有沒有溺水事件發生都建議趕緊就醫。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言