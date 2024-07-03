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巴氏量表免評適用對象擬放寬 家總憂引發搶工戰

中央社／ 台北3日電
家總秘書長陳景寧擔心，開放80歲以上被看護者免經巴氏量表評估可申請外籍看護，預計將新增53萬健康長者「進場搶工」，如此一來，新冠疫情期間的「雇主加碼搶工戰」將會重演。圖為外籍看護陪伴長者在公園內散步。聯合報系資料照片
家總秘書長陳景寧擔心，開放80歲以上被看護者免經巴氏量表評估可申請外籍看護，預計將新增53萬健康長者「進場搶工」，如此一來，新冠疫情期間的「雇主加碼搶工戰」將會重演。圖為外籍看護陪伴長者在公園內散步。聯合報系資料照片

外籍家庭看護工聘僱制度是否鬆綁受關注。家庭照顧者關懷總會指出，開放80歲以上免評，將增加53萬潛在雇主，恐引發搶工；且過早聘外籍看護工，恐讓長輩自主生活能力快速退化。

在野黨立委日前提出就業服務法修正草案，明定年滿80歲以上得免經醫療機構專業評估。勞動部次長王安邦今天表示，勞動部將擴大多元免評適用對象範圍，預定9月修正相關法規，擴大至80歲以上且有長期就醫紀錄者等3類對象，預計有5.5萬人受惠。

對於80歲以上開放免評，中華民國家庭照顧者關懷總會新聞資料指出，扣除6.5萬人已聘外籍看護、4.6萬人入住機構、27萬人使用長照服務，將有53萬健康尚可的80歲以上長者會成為潛在聘僱外籍看護者，若開放免評，可能引發雇主加碼戰；且一旦看護幫傭化，恐使挑案情況惡化；也阻礙本土長照服務發展。

家總表示，根據111年老人生活狀況調查報告，僅約32%的80歲以上長輩自認健康狀況不好或很不好，若過早聘僱外籍看護工，可能讓長輩自主生活能力快速退化；而且外籍看護進入家庭有許多適應與相處問題，不如想像中輕鬆，呼籲想聘僱的家庭務必謹慎。

衛生福利部長期照顧司副司長吳希文則指出，因外籍看護有工作選擇權，若整體人力市場供不應求，確實可能會發生移工偏好選擇較輕度失能個案的情況，在現在各國面臨缺工的情況下，有可能排擠到較困難照顧、重度失能者的需要。

吳希文表示，政府去年已針對「使用長照照顧服務持續達6個月」、「失智症患者」及「肢體障礙、罕見疾病、呼吸器官或吞嚥機能失去功能」等3大族群，放寬外籍家庭看護移工申請門檻，將採取多元認定方式，免經巴氏量表評估，申請外籍看護工聘僱許可；若有民眾需要評估卻不便外出，也可申請到宅評估。

對於照顧需求，吳希文指出，現階段仍鼓勵民眾多使用居家或社區式照顧服務，若有24小時密集照顧需求，也可以選擇住宿式機構，衛福部也會持續加強相關長照資源布建。

外籍看護 長照 長輩

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