監控員申誡2次 台鐵產工批：政治責任不該波及基層

台鐵229次新自強號21日北上經花蓮秀林鄉時，因土石流覆蓋軌道，造成列車出軌，事後更爆出監視器在事故前19分鐘就拍到土石流畫面，卻無人通報，台鐵公司高層包含董事長杜微共8人遭懲處，其中監控室的羅姓值班人員記申誡2次。台鐵產業工會批評，政治責任不應波及基層。

新自強號0621出軌事件，杜微今下午親自召開記者會說明，事發前3分鐘羅姓值班人員曾離開監控室上廁所，事發當下雖在監控室，但因沒有收到通知，又疏於注意螢幕，才沒有通報。

為此，台鐵從監控室值班人員到董事長共8人遭懲處，總計1人申誡2次、2人記過1次、4人申誡1次，而董事長杜微上周已向交通部長李孟諺自請處分。

但台鐵產業工會秘書長朱智宇表示，監控室的值班人員須1人同時監看10多台螢幕。根據杜微說明，雨量若達到預警值，工務段段長或副段長要打電話通知監控室的值班人員，值班人員再特別監看該區段監視器螢幕，但值班人員並沒收到通知，當然就不會通報。

朱智宇批評，台鐵董事長杜微因台鐵安全被社會質疑，有政治責任，自請處分是一回事，但這個處分是否要連帶基層員工也要負起政治責任，還是只是長官想要拉著員工一起懲處，這是工會要批評的地方。

另外，朱智宇也指出，台鐵公司化後，針對安全改革、人力補充、同工不同酬等問題都未積極解決。台鐵公司化目的是為追求穩定安全的台鐵，認為台鐵要盡快改善，否則火車事故仍會一再發生。