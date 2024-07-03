阿美族巫師祭儀保存者高金妣辭世 文化部將頒贈旌揚狀

「花蓮縣吉安鄉東昌村阿美族里漏部落巫師祭儀」保存者高金妣Api Renget6月29日辭世，享壽86歲。文化部長李遠聞訊表達哀悼與不捨，並表示，高金妣長期致力巫師祭儀保存、傳承，文化部將頒贈旌揚狀予以表彰。

高金妣1939年出生，家族三代皆有成員擔任部落祭師，自30多歲開始成為Sikawasay（祭師），無論是在風雨中，或是徹夜不眠的執行儀式，皆從未缺席。她肩負部落及家戶執行儀式的終身職，實踐對儀式文化的保存及傳承，2009年經花蓮縣政府公告認定為「花蓮縣吉安鄉東昌村阿美族里漏部落巫師祭儀」保存者。

文化部表示，Sikawasay（祭師）在阿美族母語有「承載靈的人」、「擁有靈的人」、「富有靈的人」之意，其責任義務包括部落歲時祭儀、為族人祈福消災等。高金妣長期致力於部落文化傳承，文化部深表感佩，未來將持續協助阿美族文化傳承紀錄工作，讓原住民族珍貴的無形文化資產永續流傳。