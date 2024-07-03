台鐵出軌董事長自請處分 交長李孟諺要求杜微堅守崗位

台鐵229次新自強號21日北上經花蓮秀林鄉時，因土石流覆蓋軌道，造成列車出軌，事後更爆出監視器在事故前19分鐘就拍到土石流畫面，卻無人通報，台鐵公司董事長杜微也自請處分。交通部長李孟諺「要求董事長杜微堅守崗位」，最終檢討報告完成後再做議處。

新自強號0621出軌事件，杜微今下午親自召開記者會說明當時情況，並曝光懲處名單。針對自己的責任，杜微書，由於自己未能完善安全系統，督導不周致事故發生，上周已向交通部長李孟諺自請處分。

對此，交通部表示，台鐵公司今召開記者會，說明0621花蓮大清水溪橋土石流造成列車出軌事件，李孟諺部長日前已請台鐵公司務必徹底檢討事故發生原因，並於最短的時程內完成相關改善措施。

針對杜微自請處分一事，李孟諺表示，0403花蓮地震造成蘇花路廊多處崩塌、土石鬆動，加上近期短時間強降雨情況，嚴重影響東部地區交通情形。

李孟諺表示，台鐵當前第一要務應是盡力維繫蘇花路廊通行安全，「並要求董事長杜微堅守崗位」，指導台鐵同仁如期、如質、如實完成各項改善工程，至於個人懲處將待各相關單位的最終檢討報告完成後再做議處。