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10縣市亮高溫燈號！這天起雨區擴大 颱風下半月再觀察

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
天氣高溫炎熱。本報資料照片
天氣高溫炎熱。本報資料照片

持續高溫炎熱、午後雷陣雨的天氣型態。中央氣象署預報員葉致均表示，明天至周六太平洋高壓再增強一點，各地仍高溫炎熱；周日至下周二天氣較不穩定，水氣增加，午後西半部地區及各地山區要留意短暫雷陣雨。

葉致均指出，今天最高溫為屏東縣內埔鄉達39.1度，其次為高雄市旗山區39度；嘉義市、台南市也都出現38度以上高溫。

溫度部分，西半部地區氣溫大多也都在33至36度之間，周五、六（5、6日）注意大台北地區有局部37度以上高溫發生。氣象署表示，天氣高溫炎熱，明(4)日台北市、新北市、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。

葉致均表示，明天午後嘉義以南地區及各地山區有局部短暫雷陣雨，南部地區及中部以北山區有局部大雨發生的機率，對照今天的極端高溫範圍，若午後雷陣雨發展得當，有機會適時降溫。

周五、六（5、6日）清晨至上午中南部地區可能有零星短暫陣雨；周日至下周二（7至9日）大氣環境不穩定，有於對流發展，午後西半部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨，中南部地區及北部山區有局部大雨發生的機率。

周三（10日）起，環境風場又轉為偏西南風，東南部地區留意可能有焚風發生；午後中部以北、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨；清晨至上午中南部地區有局部短暫陣雨。

颱風部分，葉致均指出，目前資料顯示一直到7月中旬，太平洋高壓勢力都偏強，不利於熱帶系統發展，是否會有颱風生成，可能要等到7月下半月再觀察。

嘉義 屏東縣 高溫

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