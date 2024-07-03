專案進口蛋爭議 陳駿季：依規定檢核追討補助款

去年缺蛋，超思與亮采進口雞蛋發生爭議，農業部長陳駿季今天表示，當時專案進口緊急處理過程中確實有瑕疵，農業部會依規定檢核，若發現未符合採購法的部分，將追討補助款。

民進黨立委劉建國今天邀請陳駿季到雲林縣西螺果菜市場參觀分貨場內工程成果，會前媒體聯訪。對於112年專案進口雞蛋的爭議，有媒體問到，亮采背後是醫美，有立委質疑圖利之嫌。

陳駿季回答，據農業部所了解，亮采公司營業項目是可以進口生鮮雞蛋，亮采跟超思之間屬於商業關係，行政調查時發現有一些疑慮必須去澄清，因為行政單位無法介入私法人關係，此部分已請檢調單位調查。

陳駿季說，不管是111年、112年，都是為了穩定國內雞蛋需求做一些緊急的處理，過程中確實有瑕疵，後續查到一些該用政府採購法的沒有用，雖說私法人可不理政府採購法，但如果向政府部門申請補助就需照採購法。

農業部會依規定檢核，他指出，若發現沒有符合採購法的部分，會追繳該公司原來的補助金額，使其補助不能高於50%。

他並表示，農業部也同步要求畜產會針對所有的行政作業，重新擬定一個標準，行政院長卓榮泰昨天的意思是指，雖不是政府部分直接去採購，但跟私法人合作部分也要特別去注意程序、流程都要有適當的完整性。

國民黨立委張智倫昨天在立院質疑超思、亮采間有許多委託問題，令外界產生疑慮，需要追查。行政院長卓榮泰備詢時說，此事給政府極大的啟示與學習，會引以為鑑。