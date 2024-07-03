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蔡子強新書「遠路不須愁日暮」看見「不想有下一代」的港人

中央社／ 台北3日電
香港著名政治評論人蔡子強。（香港電台）
香港著名政治評論人蔡子強。（香港電台）

香港已不是昔日香港，留下來的香港人自有自處之道。香港著名政治評論人蔡子強新書「遠路不須愁日暮」，深入書寫對香港的觀察，獻給留下與離散港人。

根據二○四六出版社發布的新書資訊，「遠路不須愁日暮」是蔡子強近幾年在「明報」專欄的結集，記錄他近年生活所思，包括香港社會狀態丕變、港人離散惜別、留下來的理由，以及探望苦難中的友人與面對退休的心情。

新書資訊指出，蔡子強雖然心情無奈，但在書中引用古詩詞及中外名人故事自我開解，並傳遞隱逸之思與溫情交往。本書是知識份子專欄隨筆，又夾雜文學、政治與歷史知識。

新書資訊指出，作為「留下來的人」，蔡子強將思考、行動與自我開解方法，獻給現今的留港人、海外離散港人，以及中年心境的人。

蔡子強在書序中寫道，近年香港政局驟變，很多年輕人不單是買不起樓，就算想發聲、想有獨立思考和批判思維、想爭取民主自由，卻發現處處紅線。於是也就罷了，索性「躺平」。

蔡子強舉2022年8月底日本即將排放福島核汙水的事件為例，香港電視新聞進行街頭訪問，問市民會否擔心日本水產安全，有年輕受訪者表示完全不擔心，記者反問何故，對方回答「我們不打算有下一代」，蔡子強驚覺莫非這就是「終極躺平」。

蔡子強在書序中指出，其實這也是千百年來中國讀書人的行徑，這種逆境時的調整，有學者稱之為「儒道互補」，意指雖然儒和道在處世態度和精神面貌上看似相反，前者主張入世、有為、積極；後者則主張出世、無為、順其自然。但兩者卻能並存，且成為讀書人的精神支柱。

蔡子強為香港中文大學政治與行政學系高級講師，常於香港、中國大陸報刊撰寫專欄，曾獲頒騰訊網「中國年度最佳專欄」，南方周末「中國年度最佳專欄」第二名；在香港得過由香港記者協會及國際特赦協會所聯合頒發的「人權評論」獎項。

專欄 躺平 香港

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