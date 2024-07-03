台鐵8高層懲處出爐！新自強號出軌 董座認了土石流前3分鐘「監控員去廁所」

台鐵229次（EMU3000型自強號）6月21日北上經花蓮秀林鄉時，因土石流覆蓋軌道，造成列車出軌，事後爆出台鐵監視器在事故前19分鐘就拍到土石流堵住隧道口畫面，卻無人通報。台鐵公司董事長杜微表示，已提出4項改善措施，另外包含董事長共8人將遭行政懲處。

針對監視器在事故前19分鐘前監視器拍到卻無人通報部分，杜微解釋，花蓮工務段值班配置，值班規定為24小時派員監看；6月21日那天，值班監控的羅姓值班人員曾在4時25分至27分期間，離開值班室去上廁所，但下午4時49分事發當時有在值班室，但該員坦承沒有注意到拍到土石流的監視螢幕。

杜微指出，土石流告警設施是以雨量有無超標為告警預警值，事故當天有監測雨量，當時1小時累積雨量為1.5毫米，遠低於50毫米的預警值，導致監控人員疏於注意，羅姓員工沒能注意土石流溢流橋面而未通報。

改善措施部分，野溪疏濬整治在6月24日進場施作便道，預計7月底完成疏濬；增設土石流溢流告警系統＋CCTV監視+水位計，未來除將大清水溪鐵路橋現場既有輔助攝影機設定為常時顯示，也將增設2個螢幕，並加派由2人24小時監看、大清水溪鐵路橋設置土石流溢流告警系統，預計斥資500萬元，7月22日完成設置、宜花東地區30座具土石流潛勢風險橋梁，優先設置CCTV監視及水位針。

第三，增設宜花東地區鐵路沿線阻隔設施及告警系統。0403地震後，已於北迴線8處規畫適當的防護阻隔及電閘式告警設備，預計今年底完成阻隔設施、明年4月完成告警系統。另外也篩選225處C級優先關注邊坡，預定7月22日檢查完成、7月27日提出整體改善報告、今年底完成設置。

第四，擬定全路路線防護計畫。針對前述225處優先關注邊坡，將整合於在「台鐵邊坡科技精進巡檢案」（期中報告預計7月底核定、期末報告明年2月底核定），預計明年6月底前擬定「全路路線防護計畫」，並依照中長程個案計畫編審要點編列預算。

懲處部分，羅姓值班人員將記申誡2次、養路室組長申誡1次、花蓮工務段段長記過1次、工務處副處長申誡1次、工務處長謝曜宇記過1次、副總經理陳宗宏申誡1次、總經理馮輝昇申誡1次。杜微說，這次事故他要負起責任，因此上周已向交通部長李孟諺自請處分。

而事發當時努力煞車導致手部骨折的司機員陳俊良則記功2次、列車長記功1次，另有2名服務員嘉獎2次。杜微說，受傷的司機員預估1個半月才能復原，後續也會關注修養狀況，也會持續關心8名受傷乘客。

針對新自強號出軌事件，台鐵公司董事長杜微表示，已提出4項改善措施，另外包含董事長共8人將遭行政懲處。記者胡瑞玲／攝影

台鐵高層懲處名單。圖／台鐵提供