傳藝金曲獎入圍名單公布 秀琴歌劇團7項提名領跑

第35屆傳藝金曲獎今天公布入圍名單，戲曲表演類由秀琴歌劇團「鳳凰變」7項提名領跑，音樂類提名大贏家則是「傳承與展望－江文也紀念專輯」；音樂學家駱維道和戲劇學者邱坤良獲特別獎。

國立傳統藝術中心主任陳悅宜指出，前幾屆受COVID-19疫情影響，收件採當年度加上第2年的前2個月演出作品，今年恢復疫情前辦法，採112年度整體演出作為報名依據。雖然只有10個月演出期間，但報名件數並無減少，共收到697件，戲曲類甚至增加15%，她也樂見創作蓬勃發展。

第35屆傳藝金曲獎入圍名單由評審團總召集人暨音樂類召集人樊慰慈、戲曲表演類召集人紀慧玲共同宣布，今年共有95組優秀創作者、38件作品獲提名。

音樂類以「傳承與展望－江文也紀念專輯」入圍最多項，獲最佳藝術音樂專輯、最佳專輯製作人、最佳演奏、最佳演唱、最佳作曲獎等5項提名，其中最佳演唱更同時有3名音樂家入圍。

戲曲表演類則以秀琴歌劇團的「鳳凰變」為佼佼者，共入圍最佳年度作品、最佳導演、最佳演員等6獎，還加上1項音樂類獎項；臺北海鷗劇場的「國姓之鬼」則以5獎緊追在後。

今年特別獎分別頒給音樂學家駱維道和戲劇學者邱坤良，根據傳藝金曲獎資料，台南神學院榮譽神學博士駱維道是台灣目前最資深的民族音樂學者，田野採集遍及閩客、原住民族等地，發表數十篇以上專文，同時也是知名聖歌創作者、聖樂出版編著者。

國立台北藝術大學名譽教授邱坤良是台灣戲曲研究先驅，從事台灣戲曲研究歷時半世紀，透過田野調查、活動策展、學術著述、文學創作、演出評論、導演編創，對台灣戲曲的記錄保存、史論建立、生態發展及研究人才培育貢獻卓著。

另外，本屆頒獎典禮以「日日——成為閃耀的光」為主題，由躍演劇團導演曾慧誠擔任總導演、設計教父AKIBO（李明道）操刀主視覺。曾慧誠表示，傳統是在日復一日時光中，歷經千錘百鍊、去蕪存菁而來，離生活並不遠，期待讓觀眾感受到日常中的傳藝熱情與能量。

第35屆傳藝金曲獎頒獎典禮將於8月31日在台灣戲曲中心大表演廳舉行，由金曲台語歌王許富凱獨挑大梁主持、金曲台語歌后曹雅雯擔任宣傳大使，兩人今天驚喜亮相，期待一同見證傳藝閃耀光芒。