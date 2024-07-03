下班帶傘！雨彈升級雨區擴大 9縣市豪大雨特報下到晚上

下班帶傘，雨彈升級，雨區也擴大，中央氣象署下午16時20分針對嘉義縣等9縣市發布豪雨或大雨特報，恐下到晚上。

氣象署指出，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日嘉義縣山區有局部大雨或豪雨發生的機率，桃園至台中、高雄山區及雲林、嘉義、南投地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方及落石。

豪雨：嘉義縣山區。大雨：桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、高雄市山區。影響時間下午至晚上。

此外，氣象署針對嘉義縣、雲林縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至17時30分；請慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪(河)水暴漲，坍方、落石、土石流，以及低能見度。