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迎接「臺灣國際熱氣球嘉年華」！臺東限定7-ELEVEN販售三麗鷗官方授權小物

聯合報／ 記者陳立儀／台北即時報導
迎接「2024年臺灣國際熱氣球嘉年華」，「OPEN!行動購物車」前進鹿野高台。圖／7-ELEVEN提供
迎接「2024年臺灣國際熱氣球嘉年華」，「OPEN!行動購物車」前進鹿野高台。圖／7-ELEVEN提供

「2024年臺灣國際熱氣球嘉年華」即將於7月6日至8月19日盛大展開，7-ELEVEN為迎接大批觀光旅客湧入臺東地區，不僅於臺東限定約70家門市陳列販售官方授權好物與地區特色商品，更把「OPEN!行動購物車」開進鹿野高台，即時應援民眾便利購物需求。另於7月6日至8月19日活動期間，民眾憑熱氣球嘉年華繫留票券可至臺東地區限定門市享優惠，包含CITY CAFE大杯美式咖啡、CITY TEA現萃茶（青茶／紅茶）同品項買1送1。

「2024年臺灣國際熱氣球嘉年華」今年聯名Hello Kitty 50周年，為支援這場年度盛事，7-ELEVEN臺東地區門市不僅將備貨增加3成、動員2倍人力，更預計自7月8日起於臺東地區7-ELEVEN門市限定販售三麗鷗官方授權小物，包括熱氣球小球、布農Hello Kitty胸針、布農Hello Kitty明信片、布農Hello Kitty鑰匙圈，以及臺東縣政府授權的官方熱氣球LOGO漁夫帽、T恤、POLO衫等；同時將販售超商通路獨家的地區特色商品，如「米乖乖－台東紅烏龍茶風味」、「初嚐茶－台東紅烏龍茶（無糖）」、「米星星－紅藜奶香風味（熱氣球款）」等，限定風味到臺東遊玩必嘗鮮。上述商品依各門市現場販售為準。

臺東熱氣球Hello Kitty標準球（圖左，售價750元）、臺東熱氣球經典彩虹球（售價550元），為遊客到臺東參觀熱氣球嘉年華購買紀念品熱門選項，7-ELEVEN臺東地區門市限定，預計7月8日起開賣。圖／7-ELEVEN提供
臺東熱氣球Hello Kitty標準球（圖左，售價750元）、臺東熱氣球經典彩虹球（售價550元），為遊客到臺東參觀熱氣球嘉年華購買紀念品熱門選項，7-ELEVEN臺東地區門市限定，預計7月8日起開賣。圖／7-ELEVEN提供
「2024年臺灣國際熱氣球嘉年華」即將於7月6日至8月19日盛大展開，活動期間憑熱氣球嘉年華繫留票券可至7-ELEVEN臺東地區限定門市享CITY CAFE大杯美式咖啡買1送1。圖／7-ELEVEN提供
「2024年臺灣國際熱氣球嘉年華」即將於7月6日至8月19日盛大展開，活動期間憑熱氣球嘉年華繫留票券可至7-ELEVEN臺東地區限定門市享CITY CAFE大杯美式咖啡買1送1。圖／7-ELEVEN提供
「臺東熱氣球官方鑰匙圈」（布農族Kitty版），售價180元，預計7月8日起於7-ELEVEN臺東地區限定門市開賣。圖／7-ELEVEN提供
「臺東熱氣球官方鑰匙圈」（布農族Kitty版），售價180元，預計7月8日起於7-ELEVEN臺東地區限定門市開賣。圖／7-ELEVEN提供
迎接「2024年臺灣國際熱氣球嘉年華」，7-ELEVEN推出超商通路獨家的地區特色商品，全台限定門市販售。圖／7-ELEVEN提供
迎接「2024年臺灣國際熱氣球嘉年華」，7-ELEVEN推出超商通路獨家的地區特色商品，全台限定門市販售。圖／7-ELEVEN提供
「臺東熱氣球Hello Kitty造型球」，售價800元，預計7月8日起於7-ELEVEN臺東地區限定門市開賣。圖／7-ELEVEN提供
「臺東熱氣球Hello Kitty造型球」，售價800元，預計7月8日起於7-ELEVEN臺東地區限定門市開賣。圖／7-ELEVEN提供
「臺東熱氣球官方造型明信片（布農族Kitty版）」，售價50元，預計7月8日起於7-ELEVEN臺東地區限定門市開賣。圖／7-ELEVEN提供
「臺東熱氣球官方造型明信片（布農族Kitty版）」，售價50元，預計7月8日起於7-ELEVEN臺東地區限定門市開賣。圖／7-ELEVEN提供
「2024年臺灣國際熱氣球嘉年華」即將於7月6日至8月19日盛大展開，臺東限定7-ELEVEN門市將陳列販售官方授權好物與地區特色商品。圖／7-ELEVEN提供
「2024年臺灣國際熱氣球嘉年華」即將於7月6日至8月19日盛大展開，臺東限定7-ELEVEN門市將陳列販售官方授權好物與地區特色商品。圖／7-ELEVEN提供

Hello Kitty 熱氣球嘉年華

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